SÃ»retÃ© de wilaya de Mascara : Formation et proximitÃ©

A l’occasion de la journée de la police arabe, les services de la sûreté de wilaya ont célébré cette occasion par une cérémonie officielle au centre de loisirs scientifiques de Sidi Saïd, hier, en présence des autorités locales. La cérémonie a commencé par l’hymne national après lequel le chef de la sûreté de wilaya de Mascara a donné lecture de l’allocution du directeur général de la Sûreté nationale, lequel a affirmé le rôle de la police en tant qu’institution républicaine dans la réalisation de la sécurité dans la société et l’extension de son domaine d’action de proximité dans le cadre de l’instauration d’une police sociétaire réunissant les différents acteurs de la société pour mettre en œuvre l’équation sécuritaire.

Il a aussi affirmé l’importance de la formation au sein de la Sûreté nationale pour permettre au personnel d’acquérir davantage de connaissances scientifiques et exploiter efficacement les moyens technologiques dans l’accomplissement de leurs nobles missions. Il a aussi loué les efforts consentis par les hautes autorités du pays et leur soutien pour consacrer la conscience sécuritaire chez le citoyen dans le cadre du respect des droits de l’homme. Ensuite le wali est intervenu en insistant sur le grand développement connu par la police ainsi que son professionnalisme, incitant par la même occasion ses fonctionnaires à le persévérer pour faire face aux défis sécuritaire, à leur tête les personnes et les biens. Ensuite, il a été procédé à la cérémonie de remise des grades au profit des forces de police, la sûreté de wilaya ayant bénéficié de 104 promotions dans les divers grades, à savoir un commissaire de police promu au grade de commissaire principal, 3 promotions au grade de commissaire de police, 9 promotions au grade d’inspecteur principal de police, 2 promotions au grade d’inspecteur de police, et 51 promotions au rang de brigadier de police.

La cérémonie a connu aussi la gratification d’un nombre de fonctionnaires de police des divers grades.

A. Ghomchi