Lutte contre le trafic de drogue : Saisie de 17 kg de kif traitÃ© Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj et de 12 kg Ã  lâ€™ouest du pays

Les éléments du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj poursuivent leur lutte contre le trafic de drogue avec beaucoup de réussite. Cette semaine ils ont mis hors d’état de nuire un réseau de dealers dont les activités s’étendent de la wilaya d’Oran à celle d’Oum El Bouaghi. Les gendarmes appuyés par un détachement de l’ANP ont arrêté deux membres du réseau qui sont originaires des wilayas de l’est et du centre du pays. Les trafiquants, qui sont âgés d’une trentaine d’années pour le premier et d’une quarantaine pour le second, transportaient une quantité importante de stupéfiants quand ils ont été surpris par les forces de l’ordre.

Les gendarmes qui les ont arrêtés ont saisi 17,5 kilogrammes de kif traité, une grosse somme d’argent ainsi que le véhicule qu’ils utilisaient pour le transport de la marchandise et les appareils de téléphone qui servaient à la communication entre les membres du réseau. Ils les ont présentés hier aux juridictions compétentes.

Avec cette prise, les éléments du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj viennent de saisir près d’un quintal et demi de drogue en moins de 2 mois.

Le nombre de dealers arrêtés avoisine la vingtaine. Cette vigilance des services de sécurité a permis d’empêcher les trafiquants de drogue d’écouler leur marchandise venue des frontières ouest de notre pays à l’est et au centre comme ils l’ont prévu.

F. D.

D’un autre côté, 12,250 kg de kif traité ont été saisis en 48 heures dans la région Ouest du pays au cours de deux opérations distinctes, a-t-on appris à Oran de ce corps de sécurité. A Sidi Bel-Abbès, et lors d’une patrouille sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de l’échangeur de Sidi Ali Boussidi, les éléments du peloton de la sécurité routière de la brigade locale de la gendarmerie nationale ont arrêté quatre individus, se trouvant à bord d’un véhicule et en possession de 6,750 kilogrammes de kif traité.

D’autre part, au cours d’une patrouille à hauteur du village Slam, relevant de la commune de Bab El-Assa, dans la wilaya de Tlemcen, les gendarmes ont récupéré un sac en plastique renfermant 5,5 kilos de kif traité. Cette quantité de drogue et une motocyclette ont été abandonnées sur place par le narcotrafiquant qui a pris la fuite. Des enquêtes ont été ouvertes pour élucider les tenants et les aboutissants de ces deux affaires, ajoute-t-on de même source. (APS)