Prise en charge des patients algÃ©riens en France : nouvel accord dâ€™accompagnement

La Caisse nationale des assurances sociales a eu à verser plus de 10 millions d’euros d’arriérés comptabilisés en 2016 auprès de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui compte 39 hôpitaux et accueille quelque 10 millions de patients chaque année.

C’est ce qui ressort du compte rendu de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française réunie le 22 novembre 2017, où il a été également question de l’examen du projet de loi n° 13 autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le gouvernement français et son homologue algérien sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non-assurés sociaux résidant en Algérie.

« Il est conçu pour couvrir potentiellement la plus grande partie de la population algérienne, donc limiter le nombre d’Algériens venant se faire soigner en dehors d’un cadre organisé, et assorti d’un système rigoureux et centralisé d’établissement et de paiement par la sécurité sociale algérienne des frais médicaux y afférents », explique le compte rendu.

« Le nouveau texte permettra de réduire les difficultés de recouvrement mais aussi la réduction des litiges constatés sur le montant des frais facturés. Il n’empêchera pas cependant toutes les dérives financières liées à l’accueil d’étrangers non-résidents dans notre système hospitalier, mais contribuera à les limiter », ajoute le document.

La commission a noté à l’occasion que c’est avec l’Algérie, partenaire traditionnel, que « le montant global de dettes est le plus important, mais celui-ci ne représente que le quart de toutes les dettes liées à des étrangers non-résidents à l’AP-HP ». Seize autres pays sont concernés, avec par exemple, les États-Unis qui se retrouvent à la troisième place, en plus de plusieurs pays européens.

C’est pourquoi le champ des personnes qui pourront bénéficier dudit dispositif est large : il couvre non seulement les assurés sociaux algériens, mais aussi leurs ayants droit et les personnes dites démunies non assurées. C’est une extension par rapport aux accords antérieurs et elle est significative, car le secteur informel, n’étant pas soumis à l’affiliation à la sécurité sociale, est également concerné.

Second point fort de l’accord, et celui-ci s’inspire des litiges anciens entre la CNAS et les hôpitaux français pour essayer de régler d’avance tous les points difficiles, il comprend par exemple des dispositions précises sur la question des prolongations d’hospitalisation au-delà du temps programmé, avec une procédure d’urgence pour les faire avaliser par la CNAS. Il traite de même des molécules et dispositifs médicaux très onéreux qui ne peuvent pas être pris en compte dans le prix de journée.

L’accord a enfin le mérite d’établir des circuits financiers très clairs qui non seulement garantiront le paiement des frais à des hôpitaux français, mais aussi le paiement en dernier ressort par la CNAS algérienne.

L’interface financière entre les hôpitaux et la CNAS sera gérée par le Centre national des soins à l’étranger. L’accord en question exigera de la CNAS de verser pour chaque exercice des avances égales à 35 % du montant des créances soldées au titre de l’exercice précédent.

Une prise en charge des frais de gestion administrative est également prévue.

Mohamed Mendaci