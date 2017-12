CommunautÃ© nationale Ã©tablie Ã  lâ€™Ã©tranger : Faciliter lâ€™acquisition de logements

Les entretiens entre le ministre et les représentants de la communauté nationale, conduits par le vice-président de l’APN chargé des relations extérieures M. Djamel Bouras, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, ont été axés sur les mécanismes et facilitations devant permettre aux membres de la communauté nationale à l’étranger d’accéder au logement promotionnel non social dans le cadre du programme du président de la République en matière d’habitat, précise la même source. M. Temmar a mis en avant, dans ce sens, «la grande volonté politique» de réaliser ce programme loin de tous les obstacles administratifs, évoquant une ouverture de filiales bancaires à l’étranger et un accord entre le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et les promoteurs immobiliers avant d’entamer la réalisation. Les deux parties ont débattu en outre des garanties à réunir par les souscripteurs notamment en ce qui concerne les revenus et l’âge.