M. Temmar : 70% des bidonvilles Ã©radiquÃ©s

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville vient d’instruire les entreprises chargées de la réalisation de logements d’utiliser le produit local dans la construction des nouvelles bâtisses.

M. Abdelwahid Temmar, qui a donné ces instructions lors de l’inauguration de l’Exposition de la production de biens et de services dans le secteur du bâtiment, a également annoncé que cette obligation faite aux maîtres d’ouvrages de s’approvisionner sur le marché local en matériaux de construction plutôt que d’en importer « sera bientôt mentionnée dans les cahiers des charges » et ce, «pour l’ensemble des projets de construction qui seront lancés par les pouvoirs publics», a-t-il précisé.

Les nouvelles mesures prises interviennent au moment où le département dirigé par M. Abdelwahid Temmar s’apprête à lancer durant les deux années à venir (2018/2019) la réalisation de pas moins de 463.000 logements. A ce titre, les entreprises publiques et privées du secteur sont conviées à y participer à travers la fourniture des matériaux de construction nécessaires.

Dans cette perspective, il est prévu d’élaborer un fichier national de toutes les entreprises productrices de matériaux, dans l’objectif de mobiliser les énergies nationales dans ce domaine pour la réalisation des projets de logements, en cours et futurs, avec des capacités nationales.

D’autre part et s’agissant des estimations des besoins en matière de produits de construction à l’horizon 2019, l’on sait déjà que ces derniers s’élèvent à trois millions de tonnes pour l’acier et le fer et à trente millions de tonnes pour le ciment.

« L’on compte autant pour la brique », met en exergue le ministre. S’exprimant davantage à propos de ces besoins nationaux en matière de produits de construction, M. Temmar citera notamment ceux relatifs au carrelage (estimés à 110. 000 mètres carrés), à la faïence (50 millions de mètres carrés), à la robinetterie (6 millions d’unités) et à la plomberie et autres besoins de raccordement à l’électricité et au gaz de ville mais aussi à l’éclairage public (2 millions de tonnes). Il signale, d’autre part, que c’est pas moins de 2.000 projets industriels, publics et privés, qui ont été lancés depuis 2002 dans les branches ciment, de sidérurgie, de brique et produits rouges, céramique, charpente métallique, marbre, matériaux de construction en matière plastique, menuiserie métallique et de plâtre et dérivés.

Pour ce qui concerne le nombre de logements à réaliser d’ici à 2019, ces derniers s’élèvent à 1,6 million d’unités, fait remarquer le ministre de l’Habitat. Bon à rappeler, pour la seule année de 2018, l’on s’attend au lancement de 50.000 logements de type location-vente restants des précédents programmes ayant enregistré un retard, outre 120.000 unités du même type au titre de l’année 2018 et 70.000 unités de logement promotionnel aidé (LPA), 80.000 habitats ruraux, 43.596 unités de logements promotionnels publics (LPP). Le ministre et tout en relevant que le secteur de l’habitat est un secteur consommateur de matériaux de construction —au vu de l’importance des programmes de logements et d’infrastructures publiques inscrits depuis 1999 dans le cadre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika— souligne la livraison, depuis 1999 à ce jour, de 3,6 millions d’unités de logements, toutes formules confondues et de 12.000 infrastructures publiques, et ce, outre le parachèvement des nouvelles villes et la réhabilitation des villes à travers la restauration du vieux bâti et l’amélioration urbaine.

