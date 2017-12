En conformitÃ© avec les textes de la Constitution : M. Louh : Â« La modernisation de la justice se poursuivra Â»

Il est question en d’autres termes de l’enrichissement de l’arsenal juridique dont le contenu est porté substantiellement sur les notions de raffermissement de l’Etat de droit et de promotion des liberté collectives et individuelles. Voilà ce qui résume les déclarations faites par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, qui a mis en avant la volonté de son secteur de poursuivre la promulgation et l’amendement des lois conformément à la révision constitutionnelle de 2016. En d’autres termes, le ministre, qui a toujours prôné la poursuite de la réforme profonde de la justice, vient de joindre l’acte à la parole en affirmant que son département s’attelle à l’élaboration de trois nouveaux projets de loi, tous inspirés des nouveaux amendements constitutionnels. Il s’agit pour les nommer, du projet de loi sur la protection des données personnelles, le projet de loi sur l’exception d’inconstitutionnalité, et un autre sur le droit d’accès aux informations et statistiques, a, dans ce contexte, énuméré M. Louh dans une déclaration à la presse, au terme de la séance d’adoption par les parlementaires de l’APN de deux projets de loi, relatifs, pour le premier, aux attributions du Conseil d’Etat, son organisation et fonctionnement et, traitant, pour le second, de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. Ces deux projets de loi adoptés se réfèrent, eux aussi, aux nouvelles dispositions constitutionnelles et s’inscrivent ainsi dans le cadre de la dynamique de révision des textes juridiques, en vue d’une conformité avec la loi fondamentale.

Le ministre de la Justice a qualifié d’ailleurs ces réformes «de nouveaux acquis consolidant le principe de l’indépendanc du pouvoir judiciaire». A ce titre, M. Louh a tenu à préciser que l’adoption du projet de loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus permet «une révision de la politique pénitentiaire et son adaptation aux derniers développements enregistrés au double plan national et international». Il insiste en mettant l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une «politique qui s’appuie sur le respect et la garantie des libertés et des droits et l’introduction de peines alternatives, notamment la surveillance via le bracelet électronique». Ce nouveau procédé judiciaire certifiant de l’efficience de la démarche engagée dans le cadre de la modernisation de la justice, un des quatre piliers de l’action de réforme sera introduit, ajoute le ministre «en tant que peine dans le code pénal, outre la facilitation des procédures de réinsertion sociale des détenus». Le recours au bracelet électronique obéit, rappelle-t-on, à la logique de renforcement des droits de l’homme et libertés individuelles, à travers notamment la promotion du principe de présomption d’innocence.

La consolidation et l’extension des dispositions judiciaires, la contribution au bon déroulement des procédures d’investigation sont aussi parmi les objectifs visés à travers ce procédé, qui est également d’un impact certain en termes de diminution de la population carcérale, de même que le soutien à la politique de réinsertion sociale et professionnelle.

Notons par ailleurs qu’au sujet de l’application Internet « La Baleine bleue », le ministre a réitéré le fait qu’« un seul cas de suicide lié à ce jeu a été enregistré». Néanmoins celui-ci a mis en avant «d’autres tentatives de suicide», assurant qu’ «une instruction judiciaire concernant les cas de suicide a été diligentée», relevant que «le juge d’instruction compétent devra émettre des commissions rogatoires notamment, au pays lieu de résidence du concepteur de l’application »

