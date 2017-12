ConfÃ©rence nationale sur la micro-entreprise et lâ€™entrepreneuriat : Renforcer les mÃ©canismes

«Plus d'un demi-million de jeunes Algériens ont créé des micro-entreprises qui ont permis la création de plus de 1,2 million d'emplois depuis une vingtaine d'années», a indiqué lundi dernier à Alger le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali. Intervenant lors de la conférence nationale sur la micro-entreprise et l’entrepreneuriat organisée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre a expliqué que ces micro-entreprises et ces emplois ont pu être créés grâce aux dispositifs d'aide à l'emploi mis en place par les autorités publiques.

Cependant, a-t-il poursuivi, «nous ne sommes pas de ceux qui tombent dans le piège de l'autosatisfaction (...). Nous sommes totalement conscients que ces dispositifs nécessitent un développement et une amélioration continue en vue de renforcer les points forts et corriger les points faibles».

Il a alors avancé que le gouvernement poursuivrait sa politique de soutien aux projets d'investissement au profit des jeunes entrepreneurs, et ce, à travers de différents mécanismes de soutien. Selon M. Zemali, cette conférence, intitulée «Moukawil», entre justement dans ce cadre et épouse la stratégie des pouvoirs publics visant la création de la richesse et de l’emploi, notant que la micro-entreprise représente «le noyau du développement local».

La conférence Moukawil a pour but le renforcement des capacités et des ambitions chez les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets en prônant la mise en relation des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets avec les responsables institutionnels ainsi que des spécialistes et des experts. S’étalant sur trois jours, cet évènement a regroupé 700 personnes dont 600 jeunes stagiaires, étudiants, porteurs de projets et jeunes entrepreneurs.

Elle est co-organisée par les ministères, respectivement, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, de la Communication, de la Poste et des télécommunications, ainsi que du Forum des chefs d’entreprises (FCE) et de l’UGTA.

L'ouverture de cette conférence s'est déroulée en présence notamment des ministres, respectivement, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, de la Communication, M. Djamel Kaouane, et de la Poste et des télécommunications, Mme Imane-Houda Faraoun, ainsi que du secrétaire général de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd. La conférence Moukawil se subdivise en quatre sessions dont la première tourne autour de l’apport de la formation et de l’enseignement professionnels dans la création d’entreprises pour accompagner le développement économique et la deuxième autour du thème de la micro-entreprise au cœur du développement. Quant aux troisième et quatrième sessions, elles portent respectivement sur la bonne gestion, clé de la pérennisation de la micro-entreprise, et la micro-entreprise à l’ère de l’économie numérique : exigence d’une adaptation.



64% des promoteurs des projets financés en 2017 sont issus de la formation professionnelle



Pour sa part, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a affirmé que 64% de l'ensemble des promoteurs de projets et de micro-entreprises en 2017 dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) sont issus du secteur de la formation professionnelle.

Le ministre a précisé que la politique du secteur de la formation professionnelle repose sur l'orientation des inscrits à la formation vers des spécialités qui répondent aux exigences du marché de l'emploi et tend, en coordination avec les différents dispositifs de soutien à l'emploi, à l'instar de l'ANSEJ et de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), à accompagner les stagiaires tout au long de leur cursus pour la création de leur activité.

M. Mebarki a indiqué que le secteur contribue nettement à la dynamique de création des entreprises, de leur développement et de leur pérennité et œuvre, en coordination avec les différents opérateurs économiques à l'adaptation des formations aux besoins des entreprises économiques, ce qui facilite l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle. Le ministre a rappelé les conventions de partenariat conclues avec les différents départements ministériels et les entreprises pour l'introduction de spécialités qui cadrent avec les besoins du marché de l'emploi, d'où l'ouverture par le secteur de nouvelles filières pour renforcer la formation dans les métiers de l'environnement, du tourisme, de l'artisanat, des travaux publics, de l'agriculture, de l'industrie et du numérique.

Il a rappelé en outre que le nombre global des spécialités figurant dans la nomenclature nationale des branches de la formation professionnelle a atteint 442 en 2017. Le ministre a affirmé que le renforcement du partenariat a permis de développer des centres d'excellence en collaboration avec des entreprises pionnières dans leur domaine pour la programmation de formations de haut niveau, suivant les exigences internationales, et ce, dans plusieurs domaines dont la construction, les travaux publics, l'électricité, l'énergie, l'industrie automobile et les TIC. S'agissant de la formation continue au profit des travailleurs, M. Mebarki a affirmé que les conventions conclues dans ce domaine ont permis au secteur de former près de 50.000 travailleurs par an dans différentes spécialités et ce, dans le cadre du perfectionnement, de recyclage et de changement d'emploi, indiquant que le secteur a proposé un projet de décret exécutif pour une meilleure organisation de la formation continue au profit des travailleurs.

Amel Z.