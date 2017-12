SÃ©minaire national aujourdâ€™hui Ã  lâ€™universitÃ© de KhÃ©mis Miliana : valeurs et identitÃ© dans les mÃ©dias nationaux

Organisé par l’université Djillali-Bounaâma en collaboration avec l’université de la formation continue, cette manifestation scientifique à laquelle plus de 100 participants issus des différentes wilaya prendront part, s’emploiera à débattre de la problématique des valeurs et de l’identité au sein des médias nationaux à l’ère de la mondialisation dont les influences sur les sociétés ne sont plus à démontrer, a indiqué le président du séminaire, Titaouni el Hadj. Faisant remarquer que les débats se feront dans le cadre des législations en vigueur, notamment celles ayant trait au code organique de l’information de 2012 ainsi que le code de l’audiovisuel de 2014, Titouni a noté que les interventions seront axés sur les concepts de valeur et d’identité dans la pratique journalistique. (APS)



65 journalistes, tués en 2017 dans le monde

Soixante-cinq journalistes ont été tués dans le monde en 2017, dont cinquante professionnels, sept «journalistes-citoyens» (blogueurs) et huit «collaborateurs des médias», selon le bilan annuel de Reporters sans frontières (RSF) publié mardi. Ce bilan fait de 2017 l'année la moins meurtrière depuis 14 ans pour les journalistes professionnels, note l'ONG basée à Paris. Cette baisse est due en partie à une meilleure protection des reporters mais également au fait que des pays dangereux «se vident de leurs journalistes». Sur les 65 journalistes (professionnels et non-professionnels) décédés au cours de l'année, 39 ont été assassinés ou sciemment visés et 26 ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Comme l'an dernier, la Syrie demeure le pays le plus meurtrier pour les reporters avec 12 journalistes tués recensés, devant le Mexique (11), l'Afghanistan (9), l'Irak (8) et les Philippines (4). Si moins de journalistes ont été tués dans le monde en 2017 par rapport à l'an passé (79 tués l'an dernier, soit une baisse de 18% cette année) c'est, estime RSF, en raison de «la prise de conscience croissante de la nécessité de mieux protéger les journalistes et la multiplication des campagnes menées en ce sens par les organisations internationales et les médias eux-mêmes». Mais aussi par le fait que «des pays devenus trop dangereux se vident de leurs journalistes. C'est le cas de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye où l'on assiste à une hémorragie de la profession», déplore RSF. Si les conflits armés mettent en péril la vie des journalistes qui couvrent ces guerres, dans des pays comme le Mexique «des cartels et des politiques locaux font régner la terreur» contraignant aussi nombre de journalistes à «quitter leur pays ou leur profession». «Le Mexique est le pays en paix le plus dangereux au monde pour les reporters», souligne RSF. Au pays des cartels de la drogue, les journalistes qui traitent de la corruption, de la classe politique ou du crime organisé sont quasi-systématiquement visés, menacés, voire exécutés. (APS)