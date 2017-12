2018, annÃ©e du patrimoine culturel amazigh : Â«CÃ©lÃ©bration tout au long de l'annÃ©eÂ» annonce M. Mihoubi

L’année 2018 sera celle de la célébration du patrimoine culturel amazigh dont les composantes seront «visibles tout au long de l'année», a annoncé mardi à Alger le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. S’exprimant lors du séminaire international dédié au traitement médiatique des questions liées au patrimoine, le ministre a ajouté que ce programme devra débuter lors de la célébration du nouvel an amazigh «Yennayer 2968», correspondant au 12 janvier prochain, et que toutes les manifestations culturelles et festivals devront adapter leurs contenus à cette thématique, «Fil rouge de l’année 2018». À ce sujet, il a appelé à «renforcer» l’officialisation du tamazight par un travail de «valorisation de tous les éléments» du patrimoine culturel amazigh. Abordant le traitement des questions du patrimoine par les médias, M. Mihoubi a engagé les institutions travaillant sur le patrimoine (centre de recherche, musées, etc) à mettre en valeur leurs collections et leurs travaux, et à prendre des initiatives en direction de la presse et des médias en organisant des conférences, des cycles de formation et autres journées portes ouvertes. Il a par ailleurs évoqué plusieurs projets élaborés par son département pour la valorisation du patrimoine culturel, particulièrement le parc du Tassili N’Ajjer. Organisée par le ministère de la Culture et le programme d'appui au patrimoine culturel algérien de l'Union européenne, cette rencontre devra faire le point des expériences de journalistes algériens et étrangers ayant travaillé sur le patrimoine culturel. Présent à la rencontre, le chef de délégation de l’UE en Algérie, Jhon O’Rourke, a souligné l’importance accordée par le programme d’appui au patrimoine algérien et à sa conservation. (APS)