RÃ©Ã©lection du prÃ©sident Hernandez : Les manifestations s'intensifient

Les forces de l'ordre ont fait, lundi, usage de gaz lacrymogènes au Honduras pour disperser des manifestants qui protestaient contre l'annonce officielle de la victoire du président sortant Juan Orlando Hernandez lors d'un scrutin controversé.

Depuis le vote du 26 novembre, les partisans du candidat de gauche Salvador Nasralla manifestent pour dénoncer une «fraude» lors de cette élection entachée d'irrégularités selon l'opposition et une partie des observateurs internationaux.

Dimanche, le Tribunal suprême électoral (TSE) a officiellement déclaré vainqueur M. Hernandez, 49 ans. Un résultat immédiatement contesté par le camp adverse qui a appelé ses partisans à descendre dans la rue. Le président sortant conservateur s'était prévalu d'une décision controversée du Tribunal constitutionnel pour briguer un second mandat, ce qu'interdit la Constitution hondurienne.

Les protestations ont éclaté dimanche soir avec la mise en place de barricades à travers ce pays d'Amérique centrale et se sont poursuivies dans la nuit. Dans la capitale Tegucigalpa, les habitants se sont réveillés lundi devant des tas de pierres, pneus et autres débris fumants qui obstruaient les rues.

Les forces de l'ordre ont parfois dû utiliser des engins de chantier pour les dégager. A la sortie nord de la ville, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des protestataires.

Dans le nord du Honduras, à San Pedro Sula, la police a rapporté le pillage de plusieurs magasins et l'incendie d'une agence bancaire et d'un autobus. Des manifestations se poursuivaient en fin de journée dans plusieurs parties du pays.