Conflit yÃ©mÃ©nite : Un missile interceptÃ© au-dessus de Ryadh

L'Arabie saoudite a intercepté hier au-dessus de la capitale Ryadh un missile que les rebelles yéménites du mouvement des Houthis ont dit avoir tiré contre le palais Yamama, la résidence officielle du roi Salmane.

«Un missile balistique intercepté au-dessus de Ryadh», a indiqué dans un communiqué la coalition militaire arabe conduite par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis dans le Yémen voisin. Il s'agit du deuxième missile tiré par les rebelles yéménites sur Ryadh en deux mois. Après le premier tir —également intercepté— qui visait le 4 novembre l'aéroport international de Ryadh, la coalition a renforcé un blocus qu'elle imposait au Yémen, au bord de la famine. Ryadh et l'allié américain accusent l'Iran.

Les Etats-Unis avaient présenté jeudi des «preuves irréfutables» de ventes de missiles par l'Iran, une «violation flagrante» de ses obligations internationales, ce que Téhéran a aussitôt démenti. Le missile tiré en novembre depuis le Yémen sur l'Arabie saoudite a été «fabriqué en Iran», a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

Sur ce sujet, M. Bahram Ghassemi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le ministère avait convoqué l'ambassadeur de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains, pour lui transmettre un message de «protestation officielle et ferme» après les accusations lancées jeudi par la représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley.

Celle-ci a affirmé lors d'une conférence de presse avoir des éléments prouvant «irréfutablement» que l'Iran a fourni aux rebelles yéménites Houthis un missile de longue portée tiré sur le territoire saoudien début novembre.

L'Iran, qui soutient ces rebelles, mais dément leur fournir des armes, avait immédiatement réagi jeudi aux propos de Mme Haley en rejetant «catégoriquement» cette accusation, décrite par Téhéran comme «infondée, irresponsable, provocatrice et destructive».



«136 civils tués en 10 jours dans des raids de la coalition»



Au moins 136 civils ont été tués au Yémen en 10 jours par les raids aériens de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, a indiqué hier l'ONU, déplorant l'"intensification" de ces attaques aériennes. "Nous sommes profondément préoccupés par la récente augmentation du nombre de civils tués ou blessés au Yémen à la suite de l'intensification des frappes aériennes menées par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, suite à la mort de l'ex-président (du Yémen) Ali Abdallah Saleh le 4 décembre", a déclaré aux médias un porte-parole du Haut- Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville. «Notre bureau au Yémen a vérifié la mort de 136 civils (...) tués et 87 autres blessés à la suite de frappes aériennes» dans les gouvernorats de Sanaa, Saada, Taïz, Al Hudaydah et Marib, «entre le 6 et le 16 décembre», a-t-il détaillé. Au moins sept civils ont ainsi été tués lorsque des frappes aériennes ont visé un hôpital à Al Hudaydah le 10 décembre, selon l'ONU, qui précise que «certains véhicules militaires houthis auraient été à proximité de l'enceinte de l'hôpital au moment des frappes aériennes».

Par ailleurs, la coalition a effectué sept frappes aériennes le 13 décembre qui ont touché un complexe de la police militaire dans le district de Shaub à Sanaa. D'après l'ONU, ces frappes ont visé une prison, tuant au moins 45 personnes et faisant 53 blessés. Toutes les victimes étaient des détenus, selon les informations recueillies par l'ONU.

Dans un autre cas, le 16 décembre, une femme et neuf enfants, qui rentraient d'un mariage, ont été tués par des raids dans le gouvernorat de Marib.

