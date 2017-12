Regard : Terminer lâ€™annÃ©e en beautÃ©

La fin d’année est un évènement exceptionnel et qui en dit long pour les commerçants, les artisans et certaines professions libérales, très à cheval sur ce rendez-vous, pas comme les autres. En fait, à chacun son petit truc, voire son option, avec une griffe souvent personnalisée, pour être dans l’air du temps ou tout simplement, ne pas rater cette aubaine, très attendue, chaque année afin de booster davantage leur activité et leur chiffre d’affaires. Les modes d’emploi, les astuces et les procédés « concoctés «, diffèrent en fonction du savoir-faire et du génie de ces derniers très attentifs et observateurs de tout ce qui se passe autour d’eux. L’heure est pour l’exploration de toutes les voies et les méthodes – marketing oblige- en cette période cruciale pour les affaires. Si certains adoptent le circuit des ventes promotionnelles ou encore par facilité de paiement, d’autres ont carrément trouvé mieux, à travers des créneaux qui sortent parfois de l’ordinaire afin de ne pas sortir de cet ultime test de « vérité « les mains et les caisses vides, avant de boucler l’année. Eh oui, dans le commerce tout est permis, pour la bonne cause. Il suffit de faire le tour de des magasins pour comprendre à quel point nos commerçants sont rusés et guetteurs d’occasions lorsqu’ils n’arrivent pas tout simplement à les créer. Aujourd’hui et à quelques encablures de l’achèvement de l’année en cours, circuler en ville est très constructif, à plus d’un titre, pour comprendre l’avancée spectaculaire réalisée, par nos vendeurs, pour créer de nouveaux rapport avec le consommateur qui retrouve sa «couronne» perdue, avec toutes les irrégularités, devenues monnaie courante qui entachent cette profession, depuis l’ouverture du marché national. En effet, sillonner certains quartiers, est loin d’être un comportement anodin, si l’on s’attarde sur ces plaques, en folie, accrochées pèle mêle allant jusqu’à proposer des services gratuits. Ce n’est pas une supercherie. Loin de là. Le cas de ce couturier, spécialisé dans l’ameublement, n’a pas trouvé mieux que placer une grande plaque pour offrir ses prestations gratos, avant la fin d’année. Une invitation qui ne tombera certainement pas dans l’oreille d’un sourd, en ces temps de disette, accentuée par la hausse des prix et l’érosion d’un pouvoir d’achat, malmené, chaque fois, par des augmentations des prix des produits, sans argument valable et sans fondement.

Samia D.