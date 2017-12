AprÃ¨s deux cas de dÃ©cÃ¨s par morsures Ã  MÃ©dÃ©a : Lancement prochain dâ€™une campagne dâ€™abattage de chiens errants

Une campagne d’abattage de chiens errants, à l’origine de deux cas de décès par morsure enregistrés durant l’année en cours, sera prochainement lancée à travers la wilaya de Médéa dans le but d’endiguer ce phénomène qui représente un danger pour la santé publique, a déclaré hier le wali.

«Des dispositions ont été déjà prises pour l’acquisition de lots de cartouches en prévision du lancement de cette campagne, qui devrait cibler en priorité les agglomérations urbaines où il est constaté une prolifération de chiens errants», a indiqué M. Mohamed Bouchema, en marge d’une réunion consacrée à l’examen du secteur de la santé.

«Des opérations d’abattage systématique de chiens errants seront menées au niveau de ces agglomérations, sous la supervision du personnel des bureaux d’hygiène communaux (BHC) et de la santé, une fois les lots de cartouches livrés aux services compétents de la wilaya», a-t-il expliqué. Le chef de l’exécutif local a tenu à souligner le caractère «urgent» de cette campagne, après le décès des suites de morsures de chiens errants d’un enfant de sept ans à Bouskène et d'une personne âgée de 78 ans, dans la commune de Souagui, tout en insistant sur l’implication des clubs de chasse locaux et d’autres services dans cette campagne.

Selon des statistiques fournies par la direction de la santé, il a été recensé en 2017 pas moins de 1.730 cas de morsures par des chiens errants, soit plus de 63% de l’ensemble des cas de morsures d’animaux enregistrés durant l’année en question.

(Aps)