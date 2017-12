Tri sÃ©lectif des dÃ©chets : une session de formation Ã  BouzarÃ©ah

Le tri sélectif des déchets ménagers devrait être généralisé afin de réduire la charge sur les centres d’enfouissement techniques (CET), améliorer leur gestion et créer des activités de recyclage qui feront gagner 56 milliards de dinars à l’Etat.

Dynamique et très active sur le terrain, l’Association des femmes en économie verte (AFEV) a lancé tout récemment son projet «Le tri sélectif dans la commune de Bouzaréah» à travers une session de formation au profit des bénévoles de la même commune et cela en partenariat avec l’APC de Bouzaréah, le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et la Coopération technique Belge (CTB). Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Renforcement des capacités dans le domaine de l’environnement (PRCDE) vise particulièrement la mise en place du tri sélectif au niveau de la commune de Bouzaréah à travers la sensibilisation au niveau des ménages et des écoles, ainsi que la formation des bénévoles sur le travail du tri des déchets et son importance. Les bénévoles sélectionnés viennent du mouvement associatif, des scouts, des étudiants et des volontaires de la commune. «Notre association est particulièrement impliquée dans la promotion des bonnes pratiques sociétales et de développement durable et sa contribution active à travers la promotion des métiers de l’économie verte en Algérie. Cette initiative a pour objectif de «contribuer à la diffusion de la culture du tri sélectif auprès des citoyens de la commune de Bouzaréah qui a été prise comme localité pilote pour ce projet» nous dira la présidente de l’AFEV, Mme Karima Bergueul qui précise que «La mise en place de ce cycle de formation intervient dans le cadre d'un programme d'éducation citoyenne au tri sélectif élaboré en partenariat avec l’APC de Bouzaréah».

La présidente d’AFEV affirme que «Les communications animées dans ce cadre par des experts nationaux permettront aux participants de s'imprégner de l'importance du tri sélectif en vue, notamment «d'un changement qualitatif de comportement citoyen vis-à-vis de la gestion des déchets». Dans le cadre de la consolidation de cette opération, d’autres actions telles que du «porte-à-porte», et des journées pédagogiques au niveau des établissements scolaires seront programmées durant les semaines à venir. «Le succès durable de l’opération repose sur l’ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur (de l’amont à l’aval) et, en particulier, sur l’implication et l’engagement du comité de quartier, et sur leur capacité de mobilisation des résidents pour que le tri sélectif devienne une pratique citoyenne» dira Mme Bergueul.



247 micro-entreprises de récupération



Il faut savoir que le volume des déchets ménagers produits en Algérie est estimé a 13 millions tonnes/an soit une valeur marchande de 100 milliards de dinars (1 milliard de dollars), juste que le taux exploité en réalité ne dépasse pas 5% de cette valeur.

Les déchets ménagers passeront, à l’horizon 2035, de 13 à 20 millions de tonnes/an, soit 136 milliards de dinars, tenant compte seulement de la croissance démographique sans considérer d’autres variables qui pourraient augmenter ces prévisions.

La majorité des déchets ménagers sous toutes ses formes sont en dehors du processus de récupération, de valorisation et de recyclage. Lors de l’une de ses sorties médiatiques, la ministre de l’Environnement avait souligné, l’importance d’accorder davantage d’intérêt au recyclage des déchets spéciaux (huiles usées, pneus, batteries, les déchets des équipements électroniques et électriques). «Il est nécessaire de promouvoir ce secteur en vue d’organiser à même d’encadrer et de structurer le marché de recyclage qui pourrait créer des milliers de postes d’emploi» précise Mme Zerouati. «Nous devons procéder à l’avenir à recycler tous ce qu’on consomme pour faire du recyclage un secteur économique producteur de richesse», a-t-elle-ajouté. Dans ce cadre, Mme Zerouati a souligné que tous les départements ministériels du pays ont entamé l’installation du cadre organisationnel nécessaire pour concrétiser ce but au niveau du secteur.

La ministre a, par ailleurs, déclaré que «dans le cadre de la promotion des activités de valorisation des DMA, il y a eu la réalisation de 33 déchetteries, 29 centres de tri, 247 micro-entreprises de récupération, 25 unités de recyclage des déchets.

A ces infrastructures s’ajoute l’introduction dans la nomenclature des mécanismes Ansej et Cnac de financement de projet, la possibilité de création de micro-entreprises de récupération et de valorisation des déchets, notamment le papier et le carton».

3.000 décharges sauvages recensées



Le programme en application actuellement relatif a la gestion des déchets mis en place par le ministère de l’Environnement vise une promotion d’une gestion intégrée des déchets ménagers, à travers une batterie de mesures, notamment l’élaboration de 1.257 Schémas directeur communaux de gestion des déchets ménagers et assimilés (taux de couverture 81.57%), le renforcement des moyens de collecte et de transport des déchets, la fermeture et réhabilitation des décharges sauvages, la réalisation de 92 Centres d’enfouissement technique (CET sur les 144 inscrits, la formation des agents et cadres responsable de la gestion des déchets, et le financement de la gestion des déchets ménagers. Près de 3.000 décharges sauvages sur le territoire national dont 350 au niveau des 40 grandes villes du pays, représentant une superficie totale de 150.000 hectares, ont été inventoriées.

Il existe 162 décharges contrôlées inscrites, dont 88 décharges contrôlées réalisées, 35 décharges contrôlées en cours de réalisation, 39 décharges contrôlées en phase d’études. La capacité installée des Centres d’enfouissement technique et des décharges contrôlées, quant à elle, est estimée à 5 millions de m3.

