Le Coin du copiste : Du nouveau pour le cinÃ©ma

Beaucoup d’algériens, qui sans verser dans un pessimisme de mauvais aloi, se désolent de l’état des salles de cinéma qui sont délaissées par manque de moyens pour les rénovations qui n’ont pas touché l’ensemble des espaces disponibles et qui font que le 7e art algérien, en dehors de la création et des productions, ne fonctionne pas comme l’auraient souhaité les professionnels et ce malgré les déclarations du premier responsable de la culture qui tente, vaille que vaille, de remédier aux divers problèmes qui se posent à ce secteur et d’apaiser le climat général en annonçant, lors de ses déplacements, quelques bonnes nouvelles. Au beau milieu d’une situation pas toujours reluisante pour les grands férus du cinéma, on peut trouver sur un site électronique spécialisé dans la divulgation des événements culturels, que deux salles de cinéma seront, dans un proche avenir, fonctionnelles. L’information est à prendre bien sûr avec des pincettes puisqu’elle n’a pas été confirmée par voie officielle, mais on peut trouver sur ce site des détails qui confirment qu’il ne s’agit pas là d’une simple rumeur qui viendrait rassurer quelques-uns. On sait par exemple que l’inauguration de ces deux salles est prévue pour la fin 2018, ce qui suppose que les chantiers de construction sont en avancement : « Se faisant de plus en plus de place ces deux dernières années à Alger avec la projection de blockbusters en simultané avec le reste du monde, le cinéma semble enfin attirer le regard des investisseurs, avec l’ouverture prochaine de deux nouvelles salles de cinéma dans la capitale», indique notre informateur sur le net. Cette source donne de plus amples précisions quant à l’emplacement, le lieu, le quartier et la capacité dans l’accueil du public de ces deux nouvelles salles situées dans la périphérie du centre-ville : « Situées dans le nouveau centre commercial «Garden City», dont l’ouverture est prévue fin 2018 dans le quartier de Ouled Fayet, les deux salles d’une capacité moyenne de 350 places chacune, seront équipées des dernières technologies en la matière (projecteurs DCP, lunettes 3D…). Elles viendront compléter l’offre «loisirs» de l’espace, qui comprend entre autres une salle de bowling, une patinoire de 300 m² et un espace dédié aux enfants et fêtes d’anniversaires.» Voila qui pourrait réjouir les habitants de ces cités, déjà dotées d’un certain nombre d’infrastructures culturelles et de loisirs et combler de joie les cinéphiles de la capitale qui pourront se déplacer sur les lieux et assister à des projections avec des écrans et un matériel équipé de façon très sophistiqué même si on ignore encore la liste des films que pourront regarder les spectateurs puisque comme le rappelle ce site : Nous ne savons pas, à l’heure où nous écrivons, le type de films qui y sera projeté mais il est fort à parier que les dernières productions américaines y seront à retrouver, aux côtés de 30% de productions algériennes et ce, comme le veut l’arrêté ministériel en date de juillet 2014.»

L. Graba