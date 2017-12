Au lendemain de lâ€™acte de vandalisme perpÃ©trÃ© sur Ain Fouara : Des spÃ©cialistes de la restauration de monuments sur le terrain

Au lendemain de l’acte de vandalisme, perpétré par un déficient mental sur la fontaine emblématique de Ain Fouara, les Sétifiens étaient encore sous le choc, déplorant cet acte ignoble qui a touché, la veille, plus qu’un symbole phare de la cité, une œuvre d’art qui a pris place, depuis 1898, dans le cœur de tous ceux nombreux qui l’ont connue, vécue, accompagnée depuis plus d’un siècle, au point où l’on ne pouvait imaginer Sétif sans Ain Fouara ou Ain Fouara ailleurs qu’à Sétif.

Déjà agressée au cœur de la décennie noire par les « forces» du mal qui n’avaient pas trouvé mieux que d’y déposer et faire exploser des bâtons de dynamite, Ain Fouara renaîssant de ses cendres, l’espace d’une semaine, reprit place et continua à susciter l’attachement des habitants de cette ville et surtout de toutes ces vieilles, se souvient-on, qui l’avaient pleurée pour avoir été un lieu de prédilection, de rencontre où l’on allait ramener de l’eau, mais surtout se dire les dernières nouvelles de la cité et, pour les plus jeunes me disait mon ami Omar Mokhtar, se baigner dans ses bassins, sous les 4 platanes centenaires, le temps d’échapper au regard du garde-champêtre qui veillait à sa surveillance.

Vingt après, voilà que cette belle œuvre du sculpteur français Francis de Saint Vidal n’échappe pas de nouveau à un acte barbare d’un déficient mental à 100%, qui aurait pu, « fort » de son marteau et son burin, aller plus loin et causer des dégâts autrement plus importants à ce monument historique, sans l’intervention énergique des éléments de la police et celle de citoyens qui ont fait preuve d’un degré de citoyenneté exemplaire.

Accompagné du chef de sûreté de la wilaya et du commandant du groupement territorial de la gendarmerie, le wali s’est rendu immédiatement sur les lieux où il a constaté de visu les dégâts causés et reçu les explications nécessaires. Une réunion regroupant le chef de l’exécutif, le secrétaire général de la wilaya, le chef de daîra et le président de l’APC de Sétif, la directrice de la culture, ainsi que le responsable de l’antenne locale de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés et d’autres spécialistes en la matière, est tenue au siège de la wilaya, à l’effet d’évaluer l’ampleur des dégâts causés et définir les voies et moyens à même de restaurer, selon les normes, ce monument classé au patrimoine national.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, suivant de très près l’évolution des choses, a dépêché immédiatement sur les lieux des spécialistes de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, indique par ailleurs un communiqué de la wilaya qui rappelle la vigilance des services de sécurité et leur intervention au moment opportun, ainsi que ce geste fort des citoyens qui ont rejeté d’un bloc ce geste ignoble.

F. Zoghbi