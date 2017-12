Grand Prix Assia-Djebar : dÃ©cernÃ© demain Ã  Alger

Le Grand prix Assia-Djebar du roman de l'année 2017 sera décerné, jeudi prochain, par l'Entreprise nationale de communication d'édition et de publicité (Anep) et l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), indiquent les organisateurs. 71 œuvres littéraires concourent pour cette troisième édition du Grand Prix Assia Djebar dont 42 romans en langue française, 24 en Arabe et cinq en Tamazight. Le jury de cette édition 2017 est formé des universitaires et hommes de culture, Amina Bekkat, Abdelmadjid Merdaci, Hamid Bouhbib Brahim Sahraoui, Abdelkader Bouzida, et Achour Fenni. Il est présidé pour la troisième année consécutive par l'universitaire Naget Khedda. La deuxième édition du prix a vu la consécration de Samir Kacimi pour «Kitab El Macha`a» (Arabe), de Lynda Koudache pour «Tamacahut Taneggarut» (Tamazight) et de Djamel Mati pour le roman «Yoko et les gens du Barzakh» (Français). Les lauréats du Grand prix Assia Djebar —du nom de la célèbre femme de lettres algérienne disparue en 2016— seront connus en même temps que la cérémonie de remise du prix, organisée jeudi au Centre international des conventions à Alger. (APS)