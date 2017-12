Â« Confluence Â», un spectacle de danse indienne prÃ©sentÃ© Ã  Alger : Un cocktail de danses traditionnelles

De toute une gestuelle rythmée et une mimique expressive qui se codifièrent peu à peu… une musique, vocale et instrumentale, accompagnait le tout. C’est ainsi que la grande chorégraphe et spécialiste de danse populaire Dr. Mitul Sengupta, qui était accompagnée de son groupe de danse, a émerveillé, lundi soir, les présents de la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger lors d’un spectacle inouï.

Venu spécialement du continent asiatique, le groupe «Rythmosaic», dirigé par la grande chorégraphe et spécialiste de danse populaire, Dr. Mitul Sengupta, a offert au public algérois un spectacle de danse inoubliable baptisé «Algeria meets India», une manière pour les danseurs indiens d’aller à la rencontre des spectateurs algériens à travers un spectacle de danse de «Kathak» dans une adaptation intelligente. comme l’indique son intitulé, cette chorégraphie ingénieuse est puisée de l’esprit ancestral tout en jouant sur des gammes modernes. entrant dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays, et à l’occasion du 70e anniversaire de l’Indépendance de la république de l’Inde, cet événement est organisé par l’Office National de la Culture et de l’Information (ONCI) en coopération avec l’Ambassade d’Inde en Algérie et ce sous l’égide du ministère de la culture. L’inauguration de cette festivité a été procédée par l’ambassadeur qui a allumé la torche cérémoniale dans un rituel hindou. « Confluence », tel était le nom de ce spectacle orchestré qui «est étalé sur une durée d’une heure et a été présenté sous la forme de quatre fresques par un chorégraphe qui se voulait être comme dans un récit romanesque, « le narrateur des traditions indiennes », du nord de ce pays où la pureté est un concept inscrit dans les coutumes religieuses et coutumes qui font souvent intervenir le sacré dans la vie. Fusionnant avec cette musique du cru des rythmes jazzy, contemporains, de la musique classique universelle et même une touche de flamenco, les danseurs ont voulu ainsi s’imprégner d’autres cultures pour marquer une ouverture vers tout ce qui les différencient des autres civilisations. Les femmes étaient vêtues d’amples et longues jupes très colorées où prédominait le rouge vif et couvertes d’un bustier serré appelé kanchuli ; tandis que les hommes étaient en pantalon étroit et une sorte de longue redingote… se sont les costumes de « kathak », encore en vigueur de nos jours, qui semblent assez directement inspirés de l'époque moghole. En sanskrit, kathak signifie «histoire». Originaire de l'Inde du nord, le kathak a subi l'influence de l'art musulman apporté par les Moghols. C'est une danse très rythmée dont l'accompagnement musical imprime la cadence aux danseurs. A travers la musique sur laquelle ils dansaient, on pouvait distinguer des instruments à percussion (tabla, pakhawaj) mais aussi des instruments plus mélodiques (sitar, harmonium...). Les danseurs répondent à la musique à l'aide de petits grelots qu'ils portaient à leurs chevilles. Les pirouettes rapides alternent avec des poses qui les faisaient ressembler à de véritables statues. L’étoile du groupe mettait plus l'accent sur les mouvements de pieds que sur la gestuelle des mains.

Ce groupe à la danse impressionnante a pu mettre en valeur le professionnalisme et la finesse dans le travail du mouvement, réglé au détail près, dans ses aspects technique et esthétique. Enfin, il faut rappeler que le groupe Rhythmosaic sera en tournée pour le public des autres villes. Après la soirée du lundi dernier à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, la troupe hindou a pris hier la direction de l’Est, où elle s’est produite dans la ville des ponts suspendus et ce à la salle des spectacles Ahmed Bey à Constantine. La tournée s’est poursuivie et a pris le cap vers l’Ouest avec deux arrêts, le premier pour ce soir au Palais de la Culture Abdelkrim-Dali à Tlemcen, et le dernier à la salle Maghreb à Oran.

Sihem Oubraham