Mahmoud Abbas et le processus de paix : Il faudrait Ãªtre Â«fouÂ» pour laisser Washington jouer le mÃ©diateur

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré lundi qu'il faudrait être «fou» pour laisser les Etats-Unis jouer à nouveau les médiateurs de paix, et a promis de reprendre l'effort pour la reconnaissance à part entière d'un Etat de Palestine par l'ONU.

M. Abbas prenait la parole à Ramallah devant de hauts responsables palestiniens réunis pour la première fois depuis l'annonce, le 6 décembre par le président américain Donald Trump de la reconnaissance d'El-Qods occupée comme capitale d'Israël.

Il s'exprimait avant que les Etats-Unis n'opposent leur veto à une résolution de l'ONU condamnant cette reconnaissance unilatérale. «Quiconque permet aux Etats-Unis de revenir dans le rôle de partenaire ou de médiateur du processus de paix est un fou», a dit M. Abbas. Depuis le 6 décembre, celui-ci refuse tout contact avec l'administration Trump. Le vice-président américain Mike Pence est attendu aujourd’hui à El-Qods occupée, mais ne devrait rencontrer aucun responsable palestinien au cours de sa visite.

"Nous sommes résolus à retourner, et à retourner plusieurs fois, devant les Nations unies pour devenir membres à part entière des Nations unies», a dit M. Abbas. Le 29 novembre 2012, la Palestine était devenue un «Etat observateur non membre» de l'ONU, lors d'un vote historique à l'Assemblée générale. Fort de ce nouveau statut, l'Etat de Palestine a intégré des agences de l'ONU et a rejoint la Cour pénale internationale. Mais la Palestine n'est pas encore devenue membre à part entière de l'ONU bien qu'elle soit reconnue par plus de 130 pays. «Il ne nous manque rien. Nous avons une autorité politique, nous avons une terre et nous avons des frontières. Nous avons le droit d'être reconnus par le reste du monde», a dit M. Abbas.



«La Russie prête à prendre la relève»



La Russie est prête à agir en tant que médiateur impartial «dans le processus de règlement du conflit israélo-palestinien», selon le représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, Vladimir Safronkov, cité hier par l'agence TASS. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dans la foulée du véto opposé par les Etats-Unis à une résolution du Conseil de sécurité rejetant la décision du président Trump sur El-Qods occupé, le diplomate russe a réitéré la «disposition de la Russie à organiser une réunion entre dirigeants palestiniens et israéliens».

«Nous sommes prêts à être des médiateurs impartiaux. La Russie entretient des relations de confiance et amicales avec toutes les nations du Moyen-Orient : les Israéliens, les Palestiniens et les Arabes. Nos liens ne sont pas entachés par l'héritage négatif du passé», a t-il souligné.