RÃ©union du conseil de sÃ©curitÃ© sur le statut dâ€™El-Qods occupÃ© : Washington isolÃ©

Les Etats-Unis ont opposé leur veto lundi au Conseil de sécurité à une résolution rejetant la décision unilatérale du président Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à El-Qods occupé. Les Etats-Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ont entraîné par leur veto le rejet du projet de résolution, présenté par l’Egypte au nom des pays arabes.

Le texte a recueilli 14 voix pour et 1 contre, lors d’un vote tenu à l’issue d’un briefing au Conseil de sécurité du coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov. Le projet de résolution rejette la décision unilatérale du président Trump qui est contraire à la légitimité internationale, et souligne qu’elle est sans effet sur le statut de la ville sainte. Mladenov a rappelé, une fois encore, la position du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur le règlement du conflit qui a prôné de mettre fin à l’occupation

israélienne et de concrétiser la solution à deux Etats avec El Qods est occupé comme capitale du futur État palestinien. Washington est apparu totalement isolé. Dans une rare unité, les 14 membres du Conseil de sécurité ont voté pour ce texte qui affirmait que «toute décision et action visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique de la ville sainte d’al-Qods n'ont aucun effet juridique et sont nulles et non avenues». Le texte demandait également à tous les États de s'abstenir d'établir des missions diplomatiques à El-Qods occupé, en application de la résolution 478 (1980). Le texte exigeait des Etats de respecter les résolutions du Conseil concernant la ville sainte et de s'abstenir de reconnaître les actions et les mesures qui y sont contraires. L'échec de l'adoption de cette résolution intervient dans un contexte tendu au Moyen-Orient. Le Coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient a décrit aux membres du Conseil le regain de tensions dans la région depuis l’annonce de la décision américaine. Peu ébranlée par ces condamnations, l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, a déclaré qu’elle avait eu recours au veto «sans joie mais aussi sans hésitation», considérant que le vote d’aujourd’hui était une «insulte et un camouflet» que les États Unis n'allaient pas oublier. La déléguée a rappelé qu’il s’agissait là de son «premier veto» depuis sa prise de fonctions et aussi «le premier de son pays depuis six ans». Haley a soutenu, sans convaincre, que la résolution passée sous l’administration Obama, exigeant l’arrêt des activités de colonisation a «placé la paix hors d’atteinte en se positionnant entre les deux parties».



Du mauvis côté de l’histoire



De son côté, le représentant de la Palestine, Riyad Mansour, a estimé que «le rejet total de la décision des Etats-Unis et le consensus international sur la ville sainte d’El-Qods ne pouvaient être plus clairs. «Le message est sans équivoque: toutes les résolutions du Conseil de sécurité relatives au statut de la ville sainte et le reste du territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 sont contraignantes juridiquement et doivent être respectées, sans objection ni exception», a-t-il affirmé. Par ce veto, a-t-il poursuivi, «les Etats-Unis ont raté l’occasion de rectifier la mauvaise décision qu’ils ont prise le 6 décembre, restant ainsi «du mauvais côté de l’Histoire». Si cette décision n’a pas d’effet juridique, elle a cependant affecté le rôle des Etats-Unis dans les négociations de paix, a noté Riyad Mansour. «El-Qods demeure le cœur de la Palestine. C’est notre capitale politique, religieuse et culturelle. L’histoire, l’héritage, le quotidien et les aspirations de notre peuple sont entrelacés avec ceux de la ville sainte», a-t-il expliqué. Les quatre membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la France, la Chine, le Royaume Uni et la Russie, ont tous rejeté la décision américaine évoquant une démarche qui risque de mettre en péril le processus de paix au Moyen-Orient. «Sans accord (sur El-Qods), il n’y aura pas d’accord de paix», a déclaré le représentant de la France, François Delattre.

«Cette action unilatérale aura des conséquences regrettables sur le terrain», a soutenu pour sa part le représentant de la Russie, Vladimir Safronkov, qui a demandé de remettre sur la table une proposition de Moscou d’organiser un sommet israélo-palestinien pour aider à la reprise des négociations directes. Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne, a jugé «inacceptable» le veto américain. «Le recours condamnable et inacceptable des Etats-Unis au veto menace la stabilité de la communauté internationale par l'absence de respect qu'il révèle», a dit Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président Mahmoud Abbas.



Pékin appelle à l'unité de la communauté internationale



La Chine a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et la communauté internationale à rester unis sur la question d'El-Qods et à conjuguer leurs efforts pour promouvoir la paix au Moyen-Orient. Wu Haitao, chargé d'affaires de la mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, a indiqué que la question de la Palestine était «le cœur de la paix au Moyen-Orient et une cause fondamentale». «La question d'El-Qods est particulièrement compliquée et sensible, et touche au fondement d'une solution à la question palestinienne», a souligné M. Wu devant le Conseil de sécurité. «Nous soutenons la cause juste de protéger les droits nationaux légitimes du peuple palestinien, nous soutenons la création d'un Etat palestinien pleinement souverain et indépendant dans les frontières de 1967 et avec El-Qods-Est comme capitale. C'est une position que la Chine ne changera jamais», a-t-il déclaré. M. Wu a invité la communauté internationale à respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à redoubler d'efforts en vue de la reprise des négociations afin de trouver une solution aux questions clés, notamment le statut final de d' El-Qods. Le projet de résolution soumis à un vote lundi était conforme aux résolutions précédentes du Conseil de sécurité et s'inscrivait dans leur lignée par son contenu et son esprit, a souligné M. Wu, expliquant le «oui» de la Chine à ce projet de résolution. Malgré le soutien de 14 des 15 membres du Conseil de sécurité. Le diplomate chinois a exhorté le Conseil de sécurité et la communauté internationale à rester unis afin de désamorcer les tensions autour du statut d'El-Qods et de préserver la stabilité de la région et le processus de paix au Moyen-Orient. L'Iran a également condamné le veto américain. «Le gouvernement américain (...) a prouvé par ce veto qu'il cherche à obtenir un compromis (dans le conflit israélo-palestinien) en piétinant les droits des Palestiniens», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, dans un communiqué. La décision américaine est «une violation flagrante des résolutions internationales» sur le conflit israélo-palestinien, et l'Iran la «condamne fermement», a ajouté M. Ghassemi, exhortant «la communauté internationale à (...) empêcher sa mise en œuvre afin de protéger la paix et la sécurité mondiale». La quasi-totalité de la communauté internationale qui s’oppose à la démarche des Etats-Unis n’a jamais reconnu El-Qods occupé comme capitale d’Israël ni l’annexion de sa partie orientale

en 1967.

R I