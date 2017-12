Dans la lucarne : Il faut Ãªtre Ã  Â«chevalÂ»

Le football est une discipline qu’il faudra suivre avec une attention particulière. Elle est, faut-il le rappeler, en perpétuelle changement, notamment au niveau de ses règlements. Aujourd’hui, on est devant l’introduction de l’élément électronique et aussi technique. Par exemple, avant on n’utilisait pas la vidéo-surveillance pour les arbitres concernant une action «litigieuse» ou pas «claire». Il est donc certain qu’il faudra être à la page avec ces nouveautés qui peuvent l’aider encore plus pour avancer et donner un meilleur spectacle aussi bien pourles spectateurs présents que les téléspectateurs par tube cathodique interposé. Toujours est-il, le football reste une discipline vivante, suivi par des milliards de personnes, tous sexes confondus, à travers la planète habités par plus de 6 milliards d’être humains. C’est donc un sport très prisé avec des adeptes en nette augmentation de saison en saison. Chez nous, il faut dire qu’on est arrivé à la fin de la phase aller. Tout s’est fait dans les règles, puisqu’on était dans les temps avec la fin de la 15e journée le 16 décembre dernier. La LFP de Kerbadj est donc dans ses prévisions. C'est-à-dire que malgré les trois matches en retard de l’USMA, on n’a pu s’en sortir sans le moindre anicroche. Un bon point pour cette structure. Ce qui l’est moins, c’est ce qui s’y passe dans notre championnat national de Ligue1. Cela a été apparent lors de l’ultime journée de la phase aller et notamment lors du match PAC-CSC. Le club constantinois qui mène le bal en dominant l’actuel exercice, du moins à la fin de la phase aller en étant à la première loge avec quatre points d’avance sur la JSSaoura, a connu des «vertes et des pas mûres», à Bologhine. Certes, il n’y avait rien à dire quant à la capacité des «pacistes» sur le terrain. C’est une formation qui pratique un football de qualité et surtout chatoyant. Ce qui l’est moins, c’est un peu l’arbitre Saïdi qui a officié le club de Zetchi à cinq reprises en cette manche aller. Ce club avec cet arbitre a gagné quatre fois et obtenu un match nul. Une situation pour le moins anormale, surtout que notre championnat est, peut-être, le seul de par le monde qui possède une structure chargée de la désignation des arbitres en étant autonome par rapport à la commission d’arbitrage. Elle est liée, comme on le sait, à la FAF et dirigée par Amalou. On n’est pas contre la personne, mais un peu contre son autonomie. Par ricochet, elle peut mener à tout, notamment à ce genre dépassements qui risquent de léser certaines équipes qui n’ont pas les faveurs de la commission des désignations. Il faut dire qu’il n’y a pas que le PAC, il y’a aussi d’autres équipes qui sont arbitrées par le même arbitres. On peut citer Arab, Boukouassa qui ont arbitré quelques équipes, sans les citer, à plusieurs reprises. Comme si elles choisissent, par elles mêmes, les arbitres qui vont les officier. Ce qui peut justifier les «insinuations» sur la finalité de la rencontre. C'est-à-dire que la victoire est quasi assurée d’avance. Ce qui ne fait que fausser les résultats techniques et porter un sérieux coup à l’éthique sportive de notre championnat lui faisant perdre sa crédibilité. Dans ce cas, vous avez beau avoir une grande équipe et si l’arbitre n’est pas de votre côté au départ, vous n’avez aucune chance de sortir indemne. On avait vu comment Saïdi s’est comporté avec la formation constantinoise du CSC qui commence, à priori, à «déranger» certains. Il lui a fait expulser coup sur coup deux joueurs. Avec neuf sur le terrain, les forces en présence sont devenues tout simplement déséquilibrées. Personne ne peut assombrir la «perf» des gars du Paradou, mais les doutes concernant l’arbitre qui officie une équipe à cinq reprises laissent perplexes. C’est un peu étonnant. Tout le monde voudrait que cela change et être correct avec tous les clubs. Nous sommes tous Algériens et que le meilleur l’emporte. Qu’on mette sous le boisseau le «jeu de coulisses» qui ne fait qu’exacerber les clivages et les mésententes entre les uns et les autres

Hamid Gharbi