Radieuse, Suite au dÃ©cÃ¨s du supporter Chakroun Zoheir dâ€™Ain Touila : Visite et soutien Ã  sa famille

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, la Radieuse et son président, Chafi Kada, accompagné du membre d’honneur, Nacer Benchiha, se sont rendus à Aïn Touila (W. de Sétif), pour présenter leurs condoléances à la famille de Chakroun Zoheir, ce supporter du club local, le Widad d’Ain Touila, décédé lors des échauffourées qui avaient éclaté lors de ce match du championnat de la wilaya de Sétif, alors que son équipe recevait le club de la localité voisine, Ain Kebira, vendredi dernier. Ce tragique et mortel événement a créé un climat tendu et hostile entre les deux localités, sachant que les jeunes d’Ain Touila n’avaient pas digéré le cruel décès de leur ami.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, à ses côtés Nacer Benchiha, a remis un séjour d’une Omra et une aide financière, aux parents de Chakroun Zoheir. En outre, avec le concours de la Sûreté de la wilaya de Sétif, ils ont rassemblé et sensibilisé deux groupes de citoyens des deux localités, afin de réconcilier les supporters des deux équipes, pour qu’il n’y ait pas de dépassements qui pourraient faire d’autres victimes. La famille du défunt Chakroun Zoheir était très émue. Le père Hadj Mohamed, a remercié très fort la Radieuse, «qui a été la première à leur rendre visite et les soutenir». De son côté, la mère du décédé, ne pouvant cacher ses larmes, a rappelé que son défunt fils lui avait promis de l’emmener aux Lieux saints de l’islam l’année prochaine et le destin a voulu que ce rêve lui soit réalisé par la Radieuse, mais qu’elle ne pourra pas faire ce voyage avec son fils. Pour sa part, Chafi Kada a déclaré que «cette lointaine visite, d’Oran à Sétif, est un devoir et une obligation, d’une part pour soutenir une famille dans sa terrible épreuve et aussi pour réconcilier des Algériens, les enfants d’un seul pays, dans l’intérêt de la société».