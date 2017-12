CRB : Une fin de saison qui inquiÃ¨te

Cette ancienne équipe qui avait fait un bon début de saison est rentrée dans les rangs. En effet, ses derniers résultats ont semé le doute au sein de ses supporters. Jusqu’ici, elle a toujours été a la hauteur grâce a ses victoires obtenues à l’ouverture du présente exercice. le CRB a commencé en force, ce qui a donné espoir aux fans du club qui garnissaient les gradins du stade du 20 Août. En revanche, le retour a été totalement le contraire, puisque l’équipe ne gagne plus. Elle a comptabilisé 11 matches nuls sans la moindre victoire depuis. Les deux dernières défaites d’affilé face au NAHD, lors du derby du centre, et une cuisante défaite face a une formation modeste de Tadjenant avec un score de (3- 0) ont semé le désarroi au sein des supporters d’Al Aquiba. Le président Mohamed Bouhafs n’assiste plus aux entraînements de la formation belouizdadie. Il ne soutient pas le CRB en ces moments difficiles. De plus, il n’a pas payé les joueurs. Ce qui a compliqué la situation du club après la fin de la phase aller. Bouhafs est à la recherche d’un nouvel entraîneur à la place de Todorov pour se rattraper. On veut se renforcer. Deux joueurs sont ciblés. Il s’agit d’Aouedj et Mansouri qui étaient tous les deux au MCAlger.

ASMA K.