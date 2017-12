ESS : Les sÃ©tifiens en stage Ã  Alicante (Espagne)

Une délégation constituée de 33 membres, dont 18 joueurs, de l’équipe de football de l’’Entente sportive de Sétif (ESS), évoluant en Ligue 1 Mobilis, s’’est envolée dimanche après-midi à Alicante (Espagne) pour effectuer un stage de préparation de la phase retour du championnat, a-t-on appris de l’’administration du club. Menée par le directeur administratif, le secrétaire général (SG) de l’ES Sétif, Rachid Djerroudi, la délégation sétifienne tentera durant dix jours de préparation de redonner du punch à la formation des «Aigles noirs» pour mieux reprendre la course aux titres du championnat, de la coupe d’’Algérie, de la ligue des champions africaine et de la coupe arabe. Selon la même source, cette formation s’effectuera avec 18 joueurs seulement, dont trois espoirs, en raison de l’’absence de quatre éléments de l’équipe (A. Djabou, K. Ziti, A. Bedrane et A. Djahnit) convoqués récemment pour un stage avec l’équipe nationale. Deux joueurs ne sont pas également concernés par ce stage, à savoir Djamel Ibouzidène et Ali Bounadir, qui ont été libérés par le club à l’ouverture du mercato hivernal. Les supporters, quant à eux, espèrent que leur équipe retrouve, à l’issue de ce stage, la vivacité habituelle qui leur avait permis durant les dix dernières années d’avoir une place au podium. Il est à signaler que l’équipe de l’entente sétifienne sera drainée durant ce stage par le nouveau coach Malik Zergane en succession à l’’ancien entraineur Kheireddine Madoui, qui accepté de rejoindre le club tunisien de l’’étoile sportive du Sahel.