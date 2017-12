Handball : Le Sept national en stage en Serbie du 23 au 31 dÃ©cembre

L'équipe nationale de handball (messieurs) effectuera un stage préparatoire à Belgrade en Serbie du 23 au 31 décembre en vue de la 23e Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier), a annoncé la fédération algérienne de handball (FAHB), lundi, sur sa page officielle sur Facebook.

Lors de ce regroupement, les coéquipiers de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) disputeront quatre matchs amicaux les 25, 26, 27 et 29 décembre contre des adversaires qui restent à désigner, précise la même source. Avant leur départ pour la Serbie, les Verts seront en regroupement à Alger du 18 au 22 décembre sous la conduite du staff technique national dirigé par Sofiane Hiouani et Mohamed Seghir Zineddine, dont l'objectif assigné est d'arracher une place sur le podium pour décrocher une qualification au Mondial-2019.

Les deux joueurs professionnels Daoud Hichem (Istres/France) et Rahim Abdelkader (Dunkerque/France) rejoindront le groupe respectivement les 22 et 25 décembre. A la CAN-2018, les handballeurs algériens ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du Gabon, pays organisateur (poule A), alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria.



Liste des joueurs retenus :

GS Pétroliers : Slahdji Abdelmalek, Benmenni Abdellah, Ghedbane Khelifa, Chehbour Riad, Berkous Messaoud, Boussaid Ahmed, Berriah Abderrahim, Loudf M'Hamed. CRB Baraki: Djellabi Abderraouf, Abdi Ayoub, Hadj Sadok Mustapha, Zennadi Abdedjallil. JSE Skikda : Djebrouni Walid, Saker Redouane. CR Bordj Bou Arréridj : Hammouche Abdenour, Bourriche Mouloud, Moufok Latif. HBC El Biar : Rabir Lamine. ES Ain Touta : Hamoud Ayat Allah Khomeini. Handball Club Kehra (Estonie) : Machou Adedjallil. Istres Ouest Provence Handball (France) : Daoud Hichem. Dunkerque Handball Grand Littoral (France) : Rahim Abdelkader.