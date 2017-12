Basket-ball / Coupe d'Afrique des clubs (quarts de finale) : Le GS PÃ©troliers Ã©liminÃ© face Ã  l'ES RadÃ¨s (87-89)

Le club de basket-ball algérien, GS Pétroliers, a été éliminé en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, en s'inclinant face au club organisateur, l'ES Radès, sur le score de 87 à 89 (mi-temps : 44-42), mardi soir à Radès (Tunisie). En tête durant tout le match, notamment grâce aux 34 points de Mohamed Harat, les Pétroliers ont concédé un 10-0 fatal dans le dernier quart-temps qui a permis aux Tunisiens de décrocher le 3e billet qualificatif au dernier carré. Les deux premiers quarts de finale, disputés plus tôt dans la journée, ont enregistré la qualification de l'AS Salé (Maroc) et Sport Libolo Benfica (Angola) qui se sont imposés respectivement devant Ferroviario de Beira (Mozambique) 92 à 63 et l'InterClube (Angola) 71 à 65.

Le dernier quart de finale oppose aujourd’hui, mardi soir, City Oilers d'Ouganda à l'US Monastir de Tunisie. En matchs de classement (9e - 12e places), les Nigérians de Kano Pillars se sont imposés devant leurs compatriotes de Gombe Bulls (71-67), alors que l'ASB Mazembe est sorti vainqueur du derby congolais face à New Generation (82-62).

Les demi-finales sont prévues mardi alors que la finale se déroulera le lendemain (mercredi).

Résultats partiels des quarts de finale :

Ferroviario Da Beira (Mozambique) - AS Salé (Maroc) 63-92

InterClube (Angola) - Sport Libolo e Benfica (Angola) 65-71

GS Pétroliers (Algérie) - ES Radès (Tunisie) 87-89

20h15 : City Oilers (Ouganda) - US Monastir (Tunisie) Match de classement.