Conseil de sÃ©curitÃ© : Veto amÃ©ricain Ã  une rÃ©solution rejetant la dÃ©cision des Etats-Unis

Les États-Unis ont opposé leur veto hier au Conseil de sécurité à une résolution rejetant la décision unilatérale du Président Donald Trump de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à El-Qods occupé. Les États-Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ont entraîné par leur veto le rejet du projet de résolution, présenté par l’Égypte au nom des pays arabes. Le texte a recueilli 14 voix pour et une contre, lors d’un vote tenu à l’issue d’un briefing au Conseil de sécurité du coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov. Le projet de résolution en question rappelle les différentes résolutions de l’ONU, stipulant que le statut d’El-Qods occupé doit être défini par les négociations. Il rejette la décision unilatérale du Président Trump qui est contraire à la légitimité internationale, et souligne qu’elle est sans effet sur le statut de la ville sainte. Mladenov a rappelé, une fois encore, la position du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, sur le règlement du conflit qui a prôné de mettre fin à l’occupation israélienne et de concrétiser la solution à deux États, avec El-Qods-Est occupé comme capitale du futur État palestinien. (APS)