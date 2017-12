DÃ©senvasement du barrage de Ksob Ã  Mâ€™sila : Rallonge de 2 milliards DA

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé hier à Boussaâda l’octroi par son département d’une rallonge de 2 milliards DA pour poursuivre le désenvasement du barrage de Ksob situé dans la commune de M’sila. Dans une conférence de presse tenue au terme de sa visite de deux jours dans la wilaya, le ministre a indiqué que ce montant permettra l’enlèvement de 5 millions de m3 de vase qui s’ajouteront aux 2 millions m3 déjà retirés.

Il a également fait état de la décision d’affectation durant le mois de mars prochain d’un engin de désenvasement fabriqué en Algérie et disposant de hautes technologies afin de réhabiliter, à terme, le périmètre d’irrigation de ce barrage qui se trouve actuellement en état de dégradation avancé.

Le ministre a indiqué que 2018 connaîtra le lancement des travaux de fonçage de 90 forages pour renforcer l’alimentation en eau potable des villes de la wilaya de M’sila, outre la réception du projet de transfert des eaux du champ de captage d’El Berine (wilaya de Djelfa). Cette opération, a indiqué M. Necib, renforcera notablement l’alimentation en eau potable des habitants des deux villes de M’sila et Boussaâda avec 12.000 m3 par jour pour cette dernière ville.

Le ministre a indiqué que son département a décidé de diversifier les sources d’eau d'irrigation agricole à Boussaâda par la mobilisation des eaux souterraines et celles recyclées par la station d’épuration des eaux usées de cette même commune.

Le projet de transfert des eaux du barrage de Koudiet Asserdoune (Bouira) vers M’sila et Boussaâda sera réceptionné "dans les délais fixés", a promis le ministre en relevant que le projet mettra fin au déficit enregistré dans les deux villes. Il a été également décidé, a affirmé le ministre, d’entamer "début janvier" l’installation des comités de cinq bassins hydrologiques du pays (Alger, Oran, Constantine, Chlef et le Sud du pays). (APS)