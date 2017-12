AlgÃ©rie-CANADA : Les opportunitÃ©s d'investissement

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, s'est entretenu hier à Alger avec l'ambassadrice du Canada en Algérie Mme Patricia Mecullagh sur le développement des opportunités d'investissement entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont abordé les relations de coopération entre les deux pays ainsi que les opportunités d’affaires et d’investissement, notamment dans l’industrie des hydrocarbures, le dessalement d’eau de mer et dans les énergies renouvelables, précise le communiqué.

Les volets relatifs à la formation et au transfert de technologie et de savoir-faire ont été également abordés lors de cette audience. (APS)