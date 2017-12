Prix de l’ALESCO pour la langue arabe : Le président du HCLA lauréat

Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Dr. Belaid Salah, a reçu hier à Paris, le prix de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alesco), indique un communiqué du HCLA. La cérémonie de remise du “prix Alesco-Sharjah pour les études linguistiques et encyclopédiques” s’est déroulée au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) à Paris, précise le communiqué. Le prix de l’Alesco récompense chaque année les efforts des savants et linguistes qui se distinguent dans le domaine des études linguistiques et encyclopédiques. (APS)