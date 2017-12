M. Kaouane, Ã  propos de lâ€™amazighitÃ© : Â«Â Une place importante dans le programme du gouvernement qui la met Ã  lâ€™abri de toute manipulation politicienneÂ Â»

L’enseignement de la langue amazighe connaît, certes, une dynamique appréciable, mais encore faut-il œuvrer à la préserver de toute manipulation politicienne. C’est ce à quoi s’attelle actuellement le gouvernement.

D’ailleurs, et en application de cet impératif, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a affirmé, samedi dernier à Alger, que l’amazigh occupe «une place importante dans le programme du gouvernement qui la met à l’abri de toute manipulation politicienne».

La généralisation graduelle de l’enseignement de l’amazigh est aussi mise en exergue. M. Kaouane a effectivement souligné que la promotion, ainsi que l’enseignement et l’utilisation de la langue amazighe connaissent une dynamique appréciable dans les programmes du gouvernement.

«Je peux assurer que tamazight occupe aujourd’hui la place qui lui sied, et que sa promotion, ainsi que son enseignement et son utilisation graduels connaissent une dynamique appréciable dans les programmes du gouvernement», avait affirmé le ministre.

C’était lors d’une déclaration, à l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la création de la radio «La Voix de l’Algérie libre et combattante».

M. Kaouane a indiqué qu’»il était impératif de s’adresser aux enfants du même peuple dans toute sa composante linguistique, y compris tamazight en tant que partie intégrante».



M. Assad : «Enseignée dans 38 wilayas»



À souligner que cette langue est enseignée dans 38 wilayas, en concertation avec le ministère de l’Éducation nationale.

Même le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité, Si El-Hachemi Assad, a relevé, dans ses récentes déclarations, une «nette progression» du contingent des enseignants. Il n’en reste pas moins que le défi du HCA est de parvenir à une généralisation graduelle de tamazight, qui est déjà en nette progression, avec 600.000 apprenants à travers le territoire national.

En plus de son enseignement, le gouvernement a aussi décidé de mettre en place l’Académie de langue amazighe, qui sera effective en 2018, pour consolider les efforts entrepris dans la promotion de cette langue. Cette même Académie est placée auprès du Président de la République qui a multiplié les actions en faveur de cette langue.

Effectivement, en procédant à la révision de la Constitution en 2016, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a eu une contribution décisive pour élever tamazight au rang de langue nationale et officielle.

L’État a aussi mis les moyens pour la promotion de tamazight, et des projets structurants, pour lui assurer un avenir florissant, sont en cours d’élaboration. Il ne saurait en être autrement, puisque le tamazight est perçue en tant que valeur ajoutée à l’unité nationale et comme un facteur de cohésion sociale. Cette cohésion continuera à se concrétiser sur le terrain et à travers tout le territoire national. Le secteur de la communication est un acteur incontournable dans ce sens. D’ailleurs, certains n’ont pas tardé à plaider en faveur de plages horaires plus conséquentes pour l’amazigh sur les chaînes de radio et de télévision, afin d’en assurer une meilleure promotion.



M. Ould Ali : «Langue nationale et officielle»



D’autres ministres se sont exprimés sur le dossier. C’est ainsi que M. El Hadi Ould Ali a démenti les rumeurs faisant état du vote de députés de la majorité contre la promotion de tamazight. M. Ould Ali a souligné que l’État n’a pas attendu le projet de loi de finances pour 2018, pour mettre les moyens nécessaires pour la promotion de tamazight, élevée au rang de langue nationale en 2002, puis en langue officielle dans la Loi fondamentale de février 2016.



M. Mihoubi : «Yennayer dans toutes les wilayas»



Quant au ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, il a annoncé que «l’année 2018 sera consacrée à la célébration du patrimoine culturel amazigh» qui est une «part importante du patrimoine algérien». «Nous allons tout d’abord organiser une Semaine culturelle pour la célébration de Yennayer dans toutes les wilayas. Ces dernières abriteront leurs propres programmes, rencontres, expositions, concours ou encore toutes les activités culturelles qui représenteront cette culture et ce patrimoine amazigh riche», a indiqué Azzedine Mihoubi, notant que des instructions ont été données «à toutes les organisations culturelles à l’échelle nationale».

Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé que le nombre d'élèves qui étudient la langue amazighe a atteint, durant l'année 2017-2018, près de 350.000 élèves au niveau de 38 wilayas, encadrés par 2.757 enseignants. L'enseignement de tamazight est passé de 11 wilayas, en 2014, à 38 wilayas, durant l'année scolaire 2017-2018, et a touché 343.725 élèves, contre 252.155 élèves inscrits durant l'année scolaire 2014-2015, a indiqué la ministre, dans une déclaration à la télévision algérienne. Elle a ajouté que l'enseignement de cette langue a connu une hausse depuis 2002, passant de 13.426 élèves du cycle de l'enseignement secondaire général et technique, à 68.436 élèves, durant l'année scolaire 2017-2018.



Mme Benghabrit : «L’enseignement de tamazight a commencé en 1995»



La ministre de l'Éducation nationale a indiqué par ailleurs que le nombre d'enseignants de la deuxième langue nationale et officielle a doublé, durant l'année en cours, passant à 2.757 enseignants, contre 1.902, durant l'année 2015-2016. Après avoir rappelé les efforts et les moyens mis en œuvre pour la promotion de tamazight depuis 2003, à travers, notamment, la création du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement de tamazight, la ministre a souligné que l'enseignement de la langue amazighe a commencé en 1995, avec des moyens qu'elle a qualifié de «faibles».



Mme Hafsi : «S’opposer aux complots»



Enfin, la secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes, Nouria Hafsi, a appelé à «s’attacher à l’unité nationale et s’opposer aux complots ourdis contre l’Algérie». «L’unité nationale est le ciment qui a rassemblé le peuple algérien durant la Révolution pour la libération du pays, et c’est grâce à elle qu’on a pu vaincre l’ennemi et obtenir l’indépendance», a estimé Mme Hafsi.

Ahmed Mesbah