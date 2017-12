Semaine nationale du Saint Coran : crÃ©ation de lâ€™acadÃ©mie du fikh

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, a inauguré, hier au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba, les travaux de la 19e édition de la Semaine nationale du saint Coran, en présence d’imams, chouyoukh de zaouïa, représentations d’ambassades de pays musulmans et des autorités locales. Intervenant, lors de l’ouverture des travaux de cette rencontre, le ministre a annoncé la décision qui vient d’être prise tout récemment pour la création de l’académie du fikh, dénommée Moujamaâ El-Fikh El-Islami. Cette institution est composée de membres permanents structurés dans des conseils scientifiques constitués de chercheurs universitaires, d’experts et de théologiens. Cette institution, qui comprendra également des membres d’honneur parmi les oulémas issus des zaouïas, sera placée sous l’autorité du Haut Conseil islamique. Le ministre a, par ailleurs, souligné que «nous n’avons pas de problème en ce qui concerne l’enseignement du Coran». Il évoque dans ce cadre la réforme du système de l’enseignement coranique, avec l’uniformisation du programme dans toutes les écoles à l’échelle nationale. Les textes régissant les écoles coraniques seront transmis la semaine prochaine au secrétariat général du gouvernement, pour qu’ils soient adoptés avant la fin de 2017. «Quiconque ouvrira une école coranique doit être identifié par les services concernés», a-t-il précisé, insistant sur le respect des textes en vigueur. Pour ce qui est de la campagne de pèlerinage aux Lieux saints de l’islam 2018, le ministre a avancé, à ce propos, le chiffre de 41.000 futurs hadjis proposés aux autorités saoudiennes qui devront donner confirmation avant le 4 janvier prochain. Le tirage au sort pour désigner les futurs pèlerins sera effectué de manière électronique. Les inscriptions des candidats au hadj se feront désormais sur un site électronique sur une période de deux ans 2018 et 2019, a-t-il expliqué. Auparavant, le ministre a donné le coup d’envoi d’une caravane de solidarité avec 450 familles nécessiteuses du village de Seraïdi, ce qui va leur permettre de bénéficier d’aide alimentaire ou autres, dans le cadre de la Semaine nationale du saint Coran. À cette occasion, le Président de la République a été honoré, tout comme le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, le wali d’Annaba et le colonel Amar Benaouda, membre du groupe historique des 22. La Semaine nationale du saint Coran a honoré, à titre posthume, le Cheikh de la Tariqua Jazoulia, Abdelkrim Abdi, d’Aïn Témouchent.

B. Guetmi