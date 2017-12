1re semaine des vacances dâ€™hiver et de printemps : Les Ã©tablissements Ã©ducatifs ouverts

Le ministère de l’Éducation nationale a appelé hier les directeurs des établissements éducatifs, tous cycles confondus, à prendre les mesures nécessaires, pour permettre aux élèves en classe d’examen de suivre des séances de soutien pédagogique durant la première semaine des vacances d’hiver et de printemps, à l’effet d’améliorer leur rendement scolaire et d’augmenter leurs chances de réussite.

Dans une circulaire concernant «l’ouverture des établissements éducatifs pour l’organisation de séances de soutien pédagogique durant la première semaine des vacances d’hiver et de printemps», le ministère a précisé que les «séances de soutien sont destinées aux élèves en classe d’examen, en vue de les préparer à ces rendez-vous importants». Le soutien pédagogique concerne les élèves qui désirent en bénéficier. Il vise, notamment à renforcer les apprentissages et à enrichir les acquis, indique le ministère, qui souligne que des séances de révision encadrées, surveillées ou en groupe sont prévues.

Les directeurs des établissements éducatifs, tous cycles confondus, sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer les élèves intéressés et à encourager les enseignants et les travailleurs à contribuer à cette opération. Les directeurs des établissements éducatifs ayant connu des perturbations sont appelés également à mettre en place, en collaboration avec les enseignants, le programme de rattrapage qu’ils estiment adéquat, conclut le ministère. (APS)