APN, Adoption de deux projets de loi : Pour une justice plus performante

Les projets de loi relatifs aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat et le projet de loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus ont été adoptés, hier, à la majorité, par les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière présidée par M. Said Bouhadja, président de l’APN en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Ainsi, le département de Louh, a engagé des actions ayant pour but de créer les conditions d’une justice performante et efficace, juste et équitable, l’objectif final étant de renforcer la crédibilité de la justice et de conforter la relation de confiance entre celle-ci et le citoyen.

D’ailleurs, le ministre l’a toujours indiqué «qu’il est facile de réformer la justice et qu’il faut mener plusieurs batailles pour atteindre les objectifs escomptés». Un aveu qui renseigne sur la résistance dans le secteur à tout changement allant dans le sens de l’amélioration du fonctionnement de la justice et du retour de confiance du justiciable.

A ce titre, il a déjà préconisé lors de la présentation de ces projets que les amendements introduits et toutes les réformes qui ont touché le secteur de la justice «sont réalistes», ajoutant qu’«il faut savoir patienter jusqu’à ce que les réformes portent leurs fruits. Le premier projet de loi organique amendant et complétant la loi organique n° 01-98 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, s’inscrit dans le cadre de l’adaptation de cette loi organique aux nouvelles dispositions stipulées dans la dernière révision constitutionnelle, initiée par le Président de la République, sachant que «cette révision a confié au Conseil d’Etat des prérogatives juridiques et consultatives, en concrétisation du système de la dualité de juridiction consacré par la Constitution de 1996. Il prévoit cinq articles concernant l’avis du Conseil d’Etat sur les projets d’ordonnance et la révision de sa composition à caractère consultatif sous forme de commission consultative chargée d’examiner les projets de loi et d’ordonnance dans des cas exceptionnels. La révision permettra de consacrer les mesures introduites par la Constitution, notamment l’article 142 qui dispose qu’«en cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, concernant des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat».

Le deuxième amendement est lié à la révision de la composante du Conseil d’Etat dans le domaine consultatif. «Le Conseil délibère dans le cadre d’une commission consultative au lieu d’une assemblée générale et d’une commission permanente», comme c’est le cas actuellement. Le troisième amendement concerne «l’actualisation des articles de la Constitution énoncés dans les articles 1 et 3 de la loi organique 01-98, conformément à la nouvelle numérotation du dernier amendement de la Constitution».

Le projet propose également l’amendement de l’article 40 de la même loi organique pour que «les procédures à caractère judiciaire soient soumises, devant le Conseil d’Etat, aux des dispositions du code de procédure civile et administrative au lieu du code civil abrogé en 2008».



Le Conseil d’Etat, organe régulateur des juridictions administratives



La révision constitutionnelle a maintenu les réformes engagées dans le système judiciaire depuis l’adoption du double degré de juridiction dans la constitution de 1996, et ce en vertu de la loi n° 16-01 qui stipule que le Conseil d’Etat «constitue l’organe régulateur des juridictions administratives». Créé officiellement le 17 juin 1998, le Conseil d’Etat est la plus haute instance dans le système de justice administrative. Outre sa mission juridictionnelle prévue aux termes de la loi 98-01, le Conseil d’Etat assure une mission consultative et jouit de nombreuses prérogatives. Il donne, à ce titre, son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis avant leur présentation au Conseil des ministres, ce qui lui vaut la place particulière dont il jouit en matière de protection des droits et des libertés, en veillant à la conformité des textes avec la législation nationale et les traités et accords internationaux ratifiés par l’Algérie.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat. Il connaît également, sur appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement.

Le conseil d’Etat connaît aussi des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort. Il se compose de magistrats, à savoir le président du Conseil d’Etat, le vice-président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres, au moins cinq conseillers d’Etat désignés par le Président de la République et un président de section jouissant des mêmes prérogatives que le président de chambre. Le rapport complémentaire de la commission juridique, administrative et des libertés a souligné que ce projet de loi avait pour objectif de «consacrer le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les principes d’une politique pénale qui repose sur l’idée de défense sociale». Neuf propositions d’amendement ont été formulées par les députés de l’APN. Ces dernières n’ont pas été adoptées car soit contenues dans ce projet ou ne relevant pas de cette loi.

La séance de vote qui s’est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, en présence de 276 députés a été marquée par 52 votes par procuration. Rappelant que la majorité des députés qui ont assistés à la présentation de ces projets ont salué les amendements proposés, lesquels sont susceptibles de contribuer au renforcement du rôle du Conseil d’Etat, estimant que «le projet est un pas qualificatif dans le processus de la réforme delà justice ».



Loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus



Le second projet de loi adopté porte sur l’organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus. La nouvelle loi consacre le dispositif de mise sous surveillance électronique, intégré depuis 2015 dans le système judiciaire, en tant qu’alternative à la détention provisoire, à travers le port du bracelet électronique qui permet de situer le détenu dans le lieu fixé par la décision du juge d’application des peines.

Le texte a pour objectif la réinsertion sociale du détenu en lui permettant de purger sa peine ou la peine restante à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et partant de limiter les cas de récidive, en sus de réduire les dépenses de prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires et pallier au problème de surcharge. Outre les conditions permettant de bénéficier de cette mesure, le texte explique les méthodes de mise sous surveillance électronique ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle de sa mise en application. De même qu’il renseigne sur ses méthodes d’annulation et les conséquences du non respect de cette surveillance.

Le placement sous surveillance électronique intervient sur décision du juge d’application des peines, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans, ou lorsqu’il reste au condamné à purger une peine privative de liberté n’excédant pas cette durée. Le placement sous contrôle électronique ne peut être prononcé qu’avec l’approbation du détenu, ou de son représentant légal s’il est mineur.

Il intervient uniquement sur des jugements définitifs au profit de détenus ayant élu un domicile fixe et à la condition que le port du bracelet ne porte pas atteinte à leur santé et que le concerné ait réglé le montant des amendes auxquelles il a été condamné.



La réinsertion sociale des détenus, garantie d’une société plus sûre



La mesure prend également en compte, lors de l’établissement des horaires et endroits contenus dans la décision du jugement, l’exercice par le détenu d’une activité professionnelle, le suivi d’un parcours scolaire ou de formation, d’un traitement médical ou d’un stage. Le suivi et le contrôle de cette mesure, supervisée par un juge d’application des peines, est confié aux services externes de l’administration pénitentiaire chargés de la réintégration sociale des détenus qui «doivent informer immédiatement le juge en cas de non-respect des horaires relatives au placement sous contrôle judiciaire et lui transmettre des rapports périodiques» à cet effet. Le juge peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique «en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation, ou à la demande du condamné». Le procureur général peut, en outre, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir, pour sa révocation, la commission de l’aménagement des peines. En cas d’annulation, le concerné purge le restant de sa peine à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire après déduction du temps passé sous contrôle électronique. Le texte prévoit également les peines encourues en cas où le détenu tente de se soustraire à la surveillance électronique, particulièrement, le retrait du bracelet ou sa désactivation, ce qui pourrait l’exposer aux peines applicables et prévues dans le Code pénal concernant le délit de fuite. Avec l’application de ce dispositif, l’Algérie sera le premier pays arabe et le deuxième pays africain après l’Afrique du Sud, à recourir à ce moyen juridique moderne, en service en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique. Dix propositions d’amendements, formulées par les députés, n’ont pas été approuvées par la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, qui a estimé, dans son rapport complémentaire, qu’il s’agit d’aspects pris en charge dans le texte ou dans d’autres lois dont le code de procédure pénale ou civile et administrative.

Kafia Ait Allouache

----------------///////////////////////

226 mandats d’arrêt internationaux contre des prévenus ayant rejoint les groupes terroristes



Le ministre a affirmé que la justice algérienne avait délivré 226 mandats d’arrêt internationaux contre des prévenus ayant rejoint les groupes terroristes. Toutes les présomptions existantes confirment la présence de ces jeunes dans les zones de conflits, lesquels ont rejoint les rangs des groupes terroristes à leur tête le groupe terroriste Daech. Selon une source proche du ministère, les 21 personnes étrangères faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux sont pour la plupart de nationalités arabes et résidaient auparavant en Algérie avant de rejoindre les zones de conflits dans les pays arabes. Par ailleurs, le ministre a indiqué que l’Algérie a reçu des autorités américaines 17 ex-détenus du Guantanamo, auxquels, a-t-il dit, s’ajoute «une autre personne qui est revenue au pays de son plein gré». Précisant que la plupart des ressortissants algériens à qui des jugements d’acquittement ont été délivrés après avoir été jugés en Algérie, M. Louh a ajouté que ces ressortissants sont intégrés dans la société et aucune plainte n’a été enregistrée contre eux