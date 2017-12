Elections locales : La HIISE adopte le rapport final

Les membres la HIISE ont tous adoubé le rapport et qui sera transmis, de ce fait, au Président de la République. Il est à souligner que le vote à main levée s’est déroulé lors de la réunion du conseil de l’instance qui comprend 410 membres, après une allocution prononcée par le président de la HIISE à l’hôtel El-Aurassi. Celui-ci a tenu à mettre en avant les plus importantes observations enregistrées par son instance durant le dernier rendez-vous électoral ainsi que les recommandations jugées nécessaires pour «la mise en place d’une solide assise d’un processus électoral, de plus en plus fiable et serein». Lors de son discours inaugural des travaux de cette session, M. Derbal a, notamment mis l’accent sur le fait que «l’expérience électorale en Algérie gagne de plus en plus en qualité», et ce, en dépit, dit-il, de certaines «insuffisances» constatées au fil des scrutins. Clair, net et précis, le président de la HIISE est formel : «Cette expérience électorale s’améliore graduellement». Cela dit et tout en poursuivant ses propos, M. Derbal mettra en relief toute l’importance de la formation dans la consolidation du processus démocratique. Le président de la HIISE soutient en effet qu’une «bonne formation» est nécessaire aussi bien pour les membres de l’instance que pour l’ensemble des «partenaires» intervenant dans le processus électoral, qualifiant d’ailleurs cette démarche de «nécessité absolue».



Un processus en constante amélioration



Evoquant, à ce propos, quelques données qui confirment cette amélioration, M. Derbal a cité le fait qu’aucune formation politique n’ait obtenu «la majorité absolue» de toutes les Assemblées locales élues, ce qui ouvre un large champs au dialogue politique», «les réserves de toutes les formations politiques suite à l’annonce préliminaire des résultats» et «le recours à la loi» par tous les partis pour les cas de contestation des résultats, et la contribution sérieuse des interventions de la HIISE dans le déroulement régulier, serein et fluide des procédures des différentes étapes de l’opération électorale. Au cours du dernier rendez-vous électoral, la HIISE a enregistré chez de nombreux partenaires politiques «une absence de connaissance précise des procédures et voies de recours devant les juridictions compétentes», d’où la «contestation politique», a-t-il ajouté. L’autre constat concerne le fait que «le choix se porte, lors des élections locales notamment, sur des personnes qui n’ont pas de programmes», ce qui a amené M. Derbal à s’interroger sur la pertinence des élections à listes fermées. «De même que la négligence d’un très grand nombre de voix pour les listes n’ayant pas atteint le seuil requis confirme, pour la HIISE «la nécessité d’une étude et d’un traitement». Mettant l’accent sur la nécessité d’une coordination entre les parties en charge de la supervision, de l’organisation, du contrôle, de l’information et de recours afin de stopper immédiatement tout écart par rapport aux textes juridiques et réglementaires, M. Derbal a estimé que le traitement de cette question contribuera à trouver des solutions à plusieurs dysfonctionnements et donnera, à la classe politique et à l’opinion publique, davantage de crédibilité. «Un grand travail attends tous les partenaires pour promouvoir le processus électorale», a déclaré le président de la HIISE, pour qui, il convient de se libérer des accumulations de mentalités et de convictions pour se hisser au niveau des nobles objectifs des réformes politiques et juridiques voulues par le législateur constitutionnel, qui reflètent la sincère volonté politique et la judicieuse approches des réformes constitutionnelles, initiées par le Président de la République en 2016.



«L’année 2018 sera celle de la formation»



M. Abdelwahab Derbal annonce dans ce sillage que durant toute l’année prochaine, des sessions de formations seront organisées dans ce sens et qu’au niveau de la HIISE, l’année 2018 sera celle de la formation. D’autre part, dans l’objectif de garantir une intervention optimal plus efficace de l’instance auprès des concernés par l’opération électorale, le président de la HIISE plaidera pour une révision de la loi 16/11 de manière à ce que les dispositions de ce texte soient enrichies davantage et qu’elles puissent donner à l’instance la possibilité de sévir et de réprimer les mis en cause en cas de dépassements enregistrés.

Soraya Guemmouri