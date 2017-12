Â Lutte antiterroristeÂ  : 9 redditions en 3 semaines

La reddition, hier matin, du terroriste H. Baba aux services de l’ANP en poste à Adrar, relevant de la 3e Région militaire est la huitième du genre, comptabilisée pour ce mois de décembre dans le cadre de la lutte antiterroriste menée par l’Armée nationale au niveau des frontières sud.

Dans leur totalité, ces redditions, ont été toutes enregistrées dans les wilayas d’Adrar et de Tamanrasset situées dans l’extrême Sud (6e RM) et frontalières avec le Niger et le Mali. Dans ses communiqués successifs publiés sur le site du MDN et ayant fait état de chacun de ces actes de repentir accomplis notamment par de grands criminels, tel le dénommé T. Dahomou qui a rallié les groupes terroristes en 1995. L’ANP souligne «que ces résultats réitèrent l’efficacité de l’approche adoptée dans l’irradiation du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative disant à porter atteinte à la stabilité du pays».

L’Armée nationale exprime aussi sa «ferme détermination à préserver la sécurité et la protection des frontières et informe de la mobilisation sans relâche de ses forces au niveau des localités frontalières du Sud en vue, précise-t-on, de «déjouer toute tentative d’intrusion, d’introduction d’armes où atteinte à la sécurité et la stabilité du pays».

Les «coups durs» portés par les éléments de l’ANP, ce mois-ci, contre les résidus du terrorisme, soit les exploits consacrés dans le sillage d’une offensive ininterrompue attestent «du degré de maîtrise des forces armées dans l’accomplissement de leur mission avec efficacité et professionnalisme pour asseoir la sécurité et la quiétude de l’ensemble du territoire national», lit-on sur le site du MDN.

«Maîtrise et professionnalisme», cela résume toute la stratégie de l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste, où il est question d’une coordination de toutes ses structures et services qui œuvrent en synergie autour d’une exploitation en «temps réel» de précieux renseignements sécuritaires. En la matière, les récents exploits réalisés sur le terrain réaffirment l’efficience de l’approche militaire visant l’éradication d’un fléau criminel manifestement voué à l’échec, tôt ou tard. Les huit redditions de terroristes enregistrées dans les wilayas du Sud, en mois de trois semaines, renseignent aussi bien d’un contrôle hermétique qu’assurent les éléments de l’Armée nationale au niveau des frontières que d’un resserrement de l’étau sur les quelques terroristes qui seraient encore en activité et qui n’ont d’autres alternatives que celle de se rendre ou de se faire capturer morts où vifs.

Il est à signaler qu’en début de ce mois, le nombre de terroristes mis hors de nuire est considérable. Ceci concerne aussi les opérations de démantèlement de cellules de soutien aux terroristes et la découverte d’abris et casemates par les forces de l’ANP le sont davantage. Dans le même sillage, des armes de différents calibres ainsi que des munitions ont été saisies en grande quantité.

En outre, et dans le cadre de ses missions de protection du territoire national, les éléments de l’Armée nationale ont mis en échec plusieurs opérations et tentatives de contrebande et de crime organisé qui ont été communiquées régulièrement sur le site du MDN.

Enfin, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), un terroriste s’est rendu, hier, aux autorités sécuritaires relevant du Secteur militaire d'Adrar/3e Région militaire.

Il s’agit de H. Baba qui était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, trois chargeurs, une grenade, une quantité de munitions et un moyen de communication, le terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2012», note le communiqué.

«Cette opération de qualité des unités de l'ANP au niveau de la bande frontalière, dénote de la ferme détermination de nos forces à préserver la sécurité de notre pays et la protection des frontières nationales», souligne le MDN.

Karim Aoudia