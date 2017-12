CommunautÃ© nationale en Tunisie : Plusieurs mesures prises par le gouvernement

M. Messahel a rencontré à Tunis des représentants de la communauté nationale établie en Tunisie, en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, des Consuls d’Algérie en Tunisie. Lors de cette rencontre, M. Messahel a rappelé les mesures prises par le gouvernement en faveur de la communauté algérienne à l’étranger, sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et qui ont été annoncées par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, le 7 décembre à Paris, à l’occasion de la rencontre qu’il a eue avec des représentants de la communauté nationale établie en France. Il s’agit, notamment de l’accès des jeunes de la communauté nationale à l’étranger au dispositif de l’ANSEJ, la possibilité pour les membres de la communauté de bénéficier des programmes de promotion immobilière, notamment les programmes LPP, et l’accès à l’investissement en Algérie. À cette occasion, M. Messahel a donné des orientations aux chefs de postes consulaires pour être plus à l’écoute de la communauté nationale en vue de saisir ses préoccupations réelles et, partant pouvoir les traiter efficacement et rapidement. Il a, dans le même temps, insisté sur la nécessité pour les postes consulaires de «travailler en étroite collaboration avec les autorités locales du pays d’accueil pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté nationale en Tunisie, notamment pour ce qui est de l’obtention de documents et des démarches administratives». M. Messahel a relevé que l’amélioration qu’a connue, et que continue d’enregistrer l’Administration algérienne, surtout dans le domaine de la délivrance des documents d’état civil, «participe de la facilitation de l’obtention de nombreux documents à distance, y compris par les membres de la communauté nationale à l’étranger. À cela s’ajoutent les mesures de simplification des procédures administratives en direction de la communauté nationale à l’étranger». (APS)