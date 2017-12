RÃ©union ministerielle Tripartite sur la Libye : concrÃ©tiser les Ã©chÃ©ances constitutionnelles

Les participants aux travaux de la réunion ministérielle tripartite (Algérie-Égypte-Tunisie) sur la Libye, tenue dimanche à Tunis, ont affirmé, lors d’une déclaration commune, l’importance de soutenir le processus du règlement de la crise, dans le cadre de l’accord politique libyen, et de poursuivre la consultation régulière entre les trois pays, et annoncé la tenue de la prochaine réunion à Alger.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et ses homologues tunisien, Khemaies Jhinaoui, et égyptien, Sameh Choukri, ont réitéré leur soutien à l’accord politique libyen en tant que cadre de la solution politique en Libye, saluant, dans ce sens, le communiqué émanant du Conseil de sécurité daté du 14 décembre, concernant «la situation en Libye». Les trois ministres ont souligné le rôle central et la responsabilité politique et juridique de l’ONU, qui initie le dialogue politique libyen et assure le suivi de la mise en œuvre de ses dispositions et l’application de ses conclusions.

Dans ce cadre, les ministres ont exhorté l’ensemble des parties libyennes à privilégier l’intérêt national du peuple libyen et à favoriser le dialogue et le consensus permettant de mettre en œuvre le «plan d’action pour la Libye», proposé par l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Ghassane Salame, qui était au cœur du communiqué du Conseil de sécurité, rendu le 10 octobre 2017, de mettre fin à la phase transitoire le plus tôt possible, dans une ambiance pacifique en concrétisant les échéances constitutionnelles et exécutives, et assurant un climat sécuritaire et politique favorable pour l’organisation des élections présidentielle et législatives. Les ministres ont appelé toutes les parties à assumer leurs responsabilités pour réaliser toutes les échéances figurant dans l’accord politique. Réitérant leur refus à toute intervention en Libye, à toute forme d’escalade ou tentative par une quelconque partie libyenne visant à saper le processus politique, les ministres ont réitéré leur attachement à l’unité, à la stabilité et à l’intégrité territoriale de la Libye, avant de souligner que la solution politique doit être libyenne et émaner d’une volonté et d’un consensus de toutes les composantes du peuple libyen sans exclusive ou discrimination. Ils ont mis également l’accent sur l’importance d’unifier l’ensemble des institutions nationales libyennes, y compris l’armée libyenne. Les ministres ont salué les efforts déployés par les autorités libyennes pour résoudre la crise des migrants clandestins, soulignant que le phénomène de l’immigration nécessite une approche globale de la communauté internationale qui prend en considération les causes de ce phénomène lié au développement et au règlement des crises. Les ministres sont convenus de continuer de favoriser la coordination sécuritaire entre les trois pays, en vue d’évaluer les menaces terroristes qui guettent la sécurité et la stabilité de la Libye, des trois pays et des pays voisins, et de consolider l’échange d’informations, et de détecter le déplacement des éléments terroristes dans la région venant des zones de conflits. Par ailleurs, les ministres ont mis en garde contre la dégradation des conditions de vie du peuple libyen, à cause de l’instabilité et de la prolongation du processus politique, soulignant la priorité d’assurer le service public au citoyen libyen et d’améliorer les conditions de son quotidien. Les ministres sont convenus également de tenir la prochaine réunion à Alger, dont la date sera fixée ultérieurement. (APS)

M. MESSAHEL reçu par le président tunisien

M. Essebsi destinataire d’un message du président Bouteflika

Le président de la République tunisienne, Beji Caïd Essebsi a reçu hier à Tunis, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukry, en marge des travaux de la réunion ministérielle Tripartite Algérie-Tunisie-Egypte sur la Libye, tenue dimanche. A pris part, à cette audience, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui. M. Messahel a transmis au président Essebsi un message de «fraternité» et d’»estime» du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Cet entretien a porté essentiellement sur «les résultats de la Tripartite ministérielle sur la Libye». En effet, les trois ministres ont informé le président Essebsi de «la teneur de leurs échanges et des recommandations auxquelles ils sont parvenus pour soutenir le processus onusien de règlement dans le cadre de l’Accord politique libyen et par la voie du dialogue et de la réconciliation». Ils ont, dans ce cadre, indiqué qu’ils maintiendront une «concertation régulière» entre les trois pays sur l’évolution de la situation en Libye, et qu’ils tiendront leur prochaine réunion Tripartite à Alger à la mi-janvier 2018. Le président tunisien a chargé M. Messahel de transmettre ses sentiments «fraternels» et son message d’»estime» au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. (APS)

Entretien avec le Représentant du SG de L’ONU

Continuité de l’Accord politique

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, avec le Représentant du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassane Salame, avec lequel il a abordé les derniers développements de la situation dans ce pays. L’entretien «a porté, notamment sur les résultats de la réunion tripartite tenue la veille et les recommandations qui en sont issues, y compris concernant la continuité de l’Accord politique libyen en tant que seul cadre de règlement de la crise». À cet égard, M. Messahel a réaffirmé «l’engagement de l’Algérie à poursuivre ses efforts pour le soutien du processus politique de l’ONU visant à accélérer la recherche d’une solution politique à la crise libyenne». Pour sa part, M. Ghassane Salame «a réitéré ses remerciements à l’Algérie pour la concertation régulière entretenue avec l’ONU sur le dossier libyen et les efforts déployés pour soutenir le processus politique en cours dans ce pays». (APS)

Consultations avec Khemaies Jhinaoui

La coopération passée en revue

M. Messahel, a tenu à Tunis une réunion de consultations politiques avec son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui. «Cette réunion a porté sur les voies et moyens à même de renforcer les relations entre l’Algérie et la Tunisie, notamment à travers la multiplication des échanges économiques et la diversification des domaines de coopération». Ils ont, dans ce cadre, examiné «l’état de la coopération bilatérale depuis la tenue en avril 2017, de la 21ème session de la Haute Commission mixte algéro-tunisienne, et ce, dans la perspective de la tenue de sa prochaine session en 2018». En outre, les deux ministres des Affaires étrangères ont «échangé leurs vues sur la situation en Libye, à la lumière des résultats de la réunion Tripartite de Tunis et des deux réunions précédentes d’Alger et du Caire, en soulignant tout l’intérêt qu’il y a à mettre en œuvre les recommandations qui en sont sorties et d’élargir la consultation aux autres pays voisins de la Libye, tout en appelant à la tenue d’une réunion des pays voisins de la Libye». Abordant, par ailleurs, la situation dans la région, les deux ministres ont procédé à «une évaluation des défis et des menaces auxquels les deux pays font face, notamment le terrorisme et le crime organisé». Dans ce cadre, ils ont relevé «la gravité du phénomène du retour des combattants terroristes étrangers et la nécessité de maintenir la tradition de consultations entre les deux pays afin de pouvoir faire face à ces défis». (APS)