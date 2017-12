RÃ©union du CAERT sur le terrorisme : AmÃ©liorer la coordination

Les travaux de la 11e réunion annuelle des Points focaux du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) tenus dimanche et lundi à Alger a été l’occasion d’analyser l’état actuel du terrorisme sur le continent africain, d’améliorer la coordination dans la lutte antiterroriste et de déterminer la voie à suivre pour faire progresser les objectifs de lutte contre ce fléau transfrontalier. Le représentant du ministère des Affaires étrangères, Haoues Riache, a déclaré lors de cet évènement que l’Algérie ne ménagera aucun effort pour promouvoir la coopération bilatérale et régionale autour de la lutte contre les risques véhiculés par «les terroristes étrangers». «L’Algérie qui maintient un haut niveau de vigilance sur son territoire et sur ses frontières pour se prémunir des menaces terroristes qui pèsent sur son voisinage immédiat, ne ménagera aucun effort pour promouvoir la coopération bilatérale et régionale autour de la lutte contre les risques véhiculés par les combattants terroristes étrangers», a indiqué M. Riache lors de l’ouverture de la 11e réunion annuelle des Points focaux du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT). Le représentant du ministère des Affaires étrangères, a mis l’accent en premier lieu, sur le retour «des combattants terroristes étrangers» des zones de combat en Syrie et en Irak vers leurs pays d’origine ou vers d’autres zones de conflits et crises, parmi lesquelles: «la région du Sahel, de la Corne d’Afrique et celle du Bassin du Lac Tchad», les régions «les plus visées».

Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a déclaré que les États membres de l’UA doivent adopter «une stratégie inclusive, dynamique et robuste», pour prévenir l’extrémisme violent, remédier aux conditions qui favorisent la propagation du terrorisme et contrecarrer l’éventuel retour de quelque 6.000 «combattants étrangers», notamment de Syrie et d’Irak, vers leurs pays d’origine en Afrique. «Les ressources financières considérables générées par les différentes formes de criminalité dans lesquelles sont impliqués les terroristes, leur ont permis d’accroître leurs capacités d’acquérir des armes et munitions très sophistiquées et à recruter de nouveaux membres», a déclaré M. Chergui appelant les Etats membres de l’UA à «adopter des stratégies robustes, dynamiques et inclusives pour remédier aux conditions qui favorisent la propagation du terrorisme et contrecarrer l’éventuel retour de quelque 6000 combattants étrangers en Afrique». Bien que la nature de la menace du terrorisme, a-t-il dit, «soit en incessante mutation, ce qui doit rester cependant constant, c’est notre détermination à la combattre efficacement et à remédier aux conditions qui favorisent sont essor».

Le directeur du Centre africain d`études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), M. Larry Gbevlo-Lartey Esq, a affirmé que les deux phénomènes du terrorisme et de l’extrémisme violent ont connu une forte progression dans le continent africain, non seulement en termes du nombre d’attentats enregistrés, mais également en termes des pays qui sont désormais plus exposés à ce péril, notamment les pays fragiles, ce qui requiert une grande coordination entre les pays de la région. «En dépit des efforts et initiatives consentis et lancées par l’Afrique, il n’en demeure pas moins que le terrorisme et l’extrémisme violent sont devenus un phénomène endémique en Afrique qui n’a pas pu, à ce jour, venir à bout de ce fléau qui figure parmi les « grands défis» auxquels est confrontée le continent africain ,menace la stabilité du continent noir et entrave même son développement et son épanouissement», a indiqué M. Larry Gbevlo-Lartey Esq.