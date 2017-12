Pour la fÃªte nationale de son pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue nigÃ©rien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, à l'occasion de la commémoration de la proclamation de la République du Niger, dans lequel il lui a exprimé sa «détermination» à œuvrer pour la réalisation des objectifs de l'Union africaine et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région. «La commémoration du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger m'offre l'agréable opportunité de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple nigérien frère», a écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour me féliciter des excellentes relations d'amitié, de solidarité et de bon voisinage qui unissent nos deux pays et vous réaffirmer ma ferme volonté à œuvrer, avec vous, au renforcement de notre coopération bilatérale dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples», a souligné le Président Bouteflika. «J'ai la certitude que l'Algérie et le Niger continueront, grâce à notre détermination commune, à conjuguer leurs efforts en vue de la réalisation des objectifs de l'Union africaine et de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre sous-région», a conclu le Président de la République. (APS)