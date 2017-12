Le PrÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©cerne Ã  Mohamed Fawzi la mÃ©daille de lâ€™ordre du mÃ©rite national Ã  titre posthume

Un vibrant hommage a été rendu, dans la soirée de dimanche dernier, au compositeur de l’hymne national «Qassaman», feu Mohamed Fawzi. Le Président de la République a décidé de décerner au compositeur égyptien à titre posthume la médaille du mérite national et de baptiser l'Institut national supérieur de musique (INSM) «Institut Mohamed-Fawzi».

Présidée par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, de hauts cadres du gouvernement et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que des représentants diplomatiques accrédités en Algérie, dont l’ambassadeur d’Egypte, cette cérémonie, digne d’un grand artiste, dont le nom a été inscrit en lettres d’or dans la liste des moudjahidine étrangers ayant participé et cru en la Révolution algérienne, a été organisée dimanche soir à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ordonné de rendre hommage au compositeur égyptien en baptisant l'INSM de son nom et de lui décerner, à titre posthume, la médaille de l'ordre du mérite qui a été remise à son petit-fils par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. Cette distinction, souligne le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, «commémore le 62e anniversaire de la composition de l’hymne Qassaman», mais, précise-t-il, «en signe de reconnaissance à tous ceux qui ont aidé l’Algérie au moment où elle en avait besoin». Le premier responsable du ministère de la Culture a indiqué que «la famille du défunt avait accepté de mettre définitivement les droits de la composition de l’hymne à la disposition de l’Etat algérien». Le ministre a rappelé que cette baptisation de l'INSM au nom de Mohamed-Fawzi «se veut une reconnaissance et une gratitude du peuple algérien à cet artiste qui a composé l'un des plus beaux hymnes nationaux dans le monde», a-t-il dit. Cette festivité a été, en outre, pointée par la présence de Amr Mounir Mohamed Fawzi, petit-fils de feu le compositeur Mohamed-Fawzi, la famille de l'auteur de l'hymne national, Moufdi Zakaria, celle de l'artiste co-compositeur, Haroun Rachid, ainsi que des personnalités du monde de la culture et de la presse égyptienne. Très ému, Amr Mounir Mohamed-Fawzi a tenu à remercier le Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour cette distinction particulière de son grand-père. Cette soirée solennelle a été ouverte par l'orchestre musical et la chorale du Haras El-Djoumhouri (la Garde républicaine). Pas moins d’une centaine de musiciens et une cinquantaine de choristes ont gratifié les présents de la salle Boualem-Bessaïeh avec l’interprétation de quelques chants patriotiques, dont l’hymne national «Qassaman», «Min Jibalina» et «Jaza’irana». L’hymne national «Qassaman», composé il y a 62 ans, est le serment fait par tous ceux qui croyaient en la liberté et en l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Son écriture puis sa composition musicale sont le fruit du patriotisme, de la solidarité et de la fraternité retrouvés de tous les Algériens. Ecrit le 25 avril 1955, «Qassaman» n'est pas né du néant. Moufdi Zakaria aurait, selon une version répandue, écrit avec son sang sur les murs de la cellule 69 de la prison Barberousse. La première composition musicale de l'hymne est écrite par l'Algérien Mohamed Touri, à Alger. Cette composition n'étant pas jugée satisfaisante, on demande alors au Tunisien Mohamed Triki de composer la musique avec l'aide d'une chorale algérienne, à Tunis. N'ayant pas lui aussi été retenu, on demande finalement à Mohamed Fawzi, compositeur égyptien, d'écrire la partition musicale de l'hymne 1. Cette dernière composition reste, aujourd'hui, la musique de l'hymne algérien. «L'itinéraire» de Qassaman à travers ses différentes péripéties, depuis son écriture en 1955 par le défunt Moufdi Zakaria (1908-1977), de son vrai nom de famille Cheikh, jusqu'à sa troisième et dernière version musicale qui a été composée par l'Egyptien Mohamed Fawzi, a été jouée pour la première fois en 1956, au Caire (Egypte), lors d'un grandiose rassemblement populaire de soutien à la Révolution armée algérienne.

Les festivités ont été aussi marquées par la diffusion d’un film documentaire baptisé L’histoire de l’hymne national algérien. Le maestro Kamel Mâati et son orchestre ont subjugué le public. Aussi, plusieurs artistes se sont succédé et ont interprété les plus célèbres chansons de Mohamed Fawzi, dont «Mama zamanha gaya», «Ya salam salim», «Echouq hayarni», «Fin éli chaghil bali», «Taâab el hawa bali» et «Mal el qamar malou».

Mohamed Fawzi, né Mohammed Fawzi Habas Elhaw le 15 août 1918 à Tanta, en Égypte, décédé le 20 octobre 1966 au Caire, est un compositeur et un chanteur égyptien. C’est l'un des plus célèbres artistes égyptiens du 20e siècle, qui a écrit et composé près de 400 chansons.

Sihem Oubraham