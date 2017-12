Regard : n'est pas Ã©ducateur qui veut

On le devient par vocation. La carrure, le profil psychologique sont, à vrai dire indispensables, dans le choix d'un métier comme enseigner ou encore être chargé d'une lourde tâche comme celle de prodiguer le savoir et avant tout, préparer des hommes responsables, bourrés de qualités à même d'affronter les challenges du futur. Etre un bon prof, digne de ce nom, en fait, est certainement un exercice difficile pour beaucoup qui exercent ce job, sans conviction aucune, mais ce n'est sans doute pas le cas pour bien d'autres pétris de qualités professionnelles, cognitives et émotionnelles, seuls et uniques bagages ou plutôt supports utiliser pour rapprocher l'élève du maître et l'inciter à prendre au sérieux les cours. Chapeau bas à tous ces "chevalier" du savoir, et plus particulièrement cette enseignante d'Oran, psychologue jusqu'au bout des doigts, qui a choisi au lieu de taper sur les doigts, ou d'humilier les élèves , victimes d'un accident de parcours qui a freiné leur rendement. Toute la différence est justement là entre cette grande dame qui a fait d'une simple note sur un bulletin, accompagnée d'une toute petite observation, un tremplin pour créer chez l'élève cette envie de donner plus et le meilleur d'eux même. Les brillants ont aussi leur "dose" d'encouragement, cela va de soi. Aujourd'hui, au moment où des enseignants sont poursuivis pour coups et blessures causés aux élèves d'autres choisissent la méthode douce pour corriger les parresseux et encourager les bons élèves. Princesses, mon héros, ce ne sont pas des termes utilisés par leurs mamans, mais par cette enseignante très spéciale qui mérite toute notre gratitude et notre considération. Un exemple à suivre ne serait-ce que pour réduire le taux de l'échec et de la déperdition scolaire, chez-nous qui atteignent des seuils alarmants.

Samia D.