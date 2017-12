Sit-in des mÃ©decins rÃ©sidents au chu Mustapha-Bacha : service minimum assurÃ©

A l’exception du service minimum assuré aux urgences, les blouses blanches ont déserté, hier, les services dans les hôpitaux, les EPS et les cliniques publiques, lors d’une grève cyclique qui entame son deuxième mois, au grand dam des patients qui se trouvent pénalisés.

Les médecins résidents reviennent à la charge et ils se sont donnés rendez-vous pour un sit-in national dans l’enceinte du CHU Mustapha-Pacha.

Trois semaines après l’ouverture du dialogue avec le ministère de tutelle, rien ne prédit le bout du tunnel dans ce bras-de-fer. Plus de 300 médecins étaient hier au rendez-vous pour faire entendre leurs revendications auprès de la tutelle et du premier ministère, selon le Comité autonome des médecins résidents algériens. A l’exception du service minimum assuré aux urgences, les blouses blanches ont déserté hier les services dans les hôpitaux, les EPS et les cliniques publiques lors d’une grève cyclique qui entame son deuxième mois, au grand dam des patients qui se trouvent pénalisés.

Pour Nawal qui accompagne sa maman malade, «le gouvernement doit prendre en charge les doléances des résidents, car ce sont les seuls qui marquent leur présence à l’hôpital. Ils méritent d’être écoutés et des solutions doivent être apportées à leurs revendications », nous confie-t-elle.

Parmi les revendications des médecins résidents, se trouve la révision du service civil. Walid Zenini résident en 3ème année de cardiologie, estime que «les revendications des résidents sont légitimes. Le service civil dans sa forme actuelle pénalise le médecin. Ce service doit être un choix et une incitation et non pas une obligation, d’autant plus que rien n’a été fait pour motiver les médecins à aller travailler en dehors de leur secteur. Il y a aussi le problème du logement de fonction ajouté aux affectations anarchiques et les regroupements familiaux dans les zones enclavées n’ont guère été pris en considération» indique-t-il.

Les grévistes appellent également à l'élaboration d'un statut des médecins résidents définissant les devoirs et les droits de cette catégorie. «On est situé entre le statut d'étudiant et celui du médecin, aucun statut propre ne nous a été attribué jusqu'à maintenant. Il est temps de le faire», explique le Dr. Zenini. Outre la suppression du service civil dans sa forme actuelle ou à défaut la mise en place de mesures incitatives, les médecins résidents qui protestent depuis le 14 novembre dernier, réclament l'amélioration des conditions de travail et de la formation, l'égalité du traitement avec les autres catégories de travailleurs. Ils assurent que le service minimum est garanti, soulignant que «l'amélioration de leurs conditions de formation et de travail se répercutera sur les malades».

Pour rappel, conformément aux engagements pris en matière de prise en charge effective des revendications exprimées suite à l’audience accordée par M. Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, aux représentants des résidents en sciences médicales, il a été décidé la mise en place d’une commission mixte santé-enseignement supérieur afin d’étudier tous les points en rapport avec la pédagogie et les conditions de déroulement du résidanat à l’effet de trouver des réponses adaptées. Cela reste insuffisant aux yeux des résidents.

Wassila Benhamed