Le Coin du copiste : Les annÃ©es Athmane Ariouet

La moindre information concernant le talentueux comédien Athmane Ariouet fait forcément le buzz auprès des Algériens, inquiets de sa longue hibernation. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déclaré, au Forum d’El Moudjahid, que le film les Années pub, d’Athmane Ariouet, verra le jour en 2018. Voici une nouvelle qui fera des heureux. Ariouet, qui s’est éclipsé de la scène cinématographique et télévisuelle volontairement, a une carrière prodigieuse et enviée, jalonnée de succès public dans un genre cinématographique très prisé chez les Algériens, l’humoristique. Depuis les téléfilms, une Famille comme les autres et Deux femmes, d’Amar Tribèche, en passant par le Clandestin, de Benamar Bakhti, et Carnaval Fi Dechra, de Mohamed Oukassi, Athmane Ariouet casse la baraque et devient l’acteur numéro un des Algériens. Excellent comédien, mais homme ombrageux, Ariouet cultive le silence et l’entretient des années durant, laissant la rumeur faire son chemin de désinformation. Les téléspectateurs l’attendent chaque Ramadhan, scrutant la grille des programmes des différentes chaînes publiques et privées, mais en vain. Pas d’Athmane Ariouet, en tête de file d’une série ou d’un feuilleton. Le cinéma étant moins médiatisé, Ariouet s’est mis derrière la caméra, pour réalisé son rêve et concrétiser une ambition, produire un film, son film les Années pub.

La première étape se passe plutôt bien, puisque le comédien devenu réalisateur a eu l’agrément de la commission de lecture du ministère de la Culture. Le tournage se passe bien, le comédien Athmane tient le premier rôle, et le réalisateur Ariouet dirige bien son plateau de tournage. Il surmonte quelques difficultés de routine en attendant de filmer une des séquences clés de son film, l’émission «7/7», d’Anne Sinclair. La suite, personne ne la connaît, et cela remonte à plus d’une quinzaine d’années.

Le film terminé, Ariouet le présente à la commission de visionnage du ministère de la Culture qui aurait demandé la réduction de la durée du film. Cela dure plus de dix ans, et selon le ministre de la Culture, c’est la fin du calvaire pour Athmane Ariouet. En attendant de voir cette production de celui qui a accumulé expérience et succès, il y a comme ça, partout dans le monde, des histoires de films qui mettent du temps pour être enfin visible pour le public. Films maudit ou béni par la pub qui entoure son parcours. Ariouet n’a pas besoin de pub, il a juste besoin d’être à l’affiche pour assurer le succès, un peu comme Rouiched et son personnage Hassan.Nous serons parmi les premiers à aller découvrir Athmane Ariouet, le réalisateur, après avoir aimé et apprécie l’acteur.

Abdelkrim Tazaroute