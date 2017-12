JournÃ©es thÃ©Ã¢trales de Carthage : Bahidja, de Ziani Cherif Ayad, distinguÃ©e

La pièce de théâtre Bahidja, de Ziani Chérif Ayad, a remporté le «Prix du texte théâtral» aux 19es Journées théâtrales de Carthage (Jtc), qui ont pris fin samedi à Tunis, a rapporté la presse locale. En compétition officielle, Bahidja, qui était en lice pour les cinq premiers de cette édition, se partage le prix avec le Syrien Chadi Douier, pour sa pièce Statico. Adaptée du roman Sans voile et sans remords, de Leïla Aslaoui, le spectacle traite de la condition de la femme et du climat en Algérie dans le début des années 1990, empreint d'intolérance et de fondamentalisme religieux. Coproduite par le Théâtre national algérien (TNA) et la compagnie «Théâtre Gosto», Bahidja concourait aux côtés de Freedom House, de Chadli Laârfaoui (Tunisie), l’Expérience, d’Ahmed Azzet El-Oulfi (Égypte), ou encore Adjugé, d’Adolf Mida (Burkina Faso).

Le jury de la compétition officielle, qui n'a pas attribué le «Prix de la meilleure œuvre», a remis conjointement à la Tunisienne Wafa Tabboubi et l'Irakien Ali Daim, le Prix de la mise en scène, respectivement pour leurs pièces les Veuves et 0 Négatif.

Le Prix de la meilleure interprétation féminine est partagé par la Marocaine Amel Ben Heddou, son compatriote Mohamed Hor dans Solo, et Naouar Oussef dans la pièce Statico, de Jamel Chekir (Syrie).

Des prix parallèles, dont celui de «Meilleure technique théâtrale» et de «Meilleure scénographie», ont été également attribués.

Plus de 100 œuvres théâtrales de Tunisie, de pays arabes, africains et européens ont participé à l'édition 2017 des Jtc, ouvertes le 8 décembre dernier. Fondées en 1983, les Jtc sont une manifestation biennale, devenue annuelle à partir de 2005. (APS)