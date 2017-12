Concert lyrique du trio colombien Ã  lâ€™auditorium AÃ¯ssa-Messaoudi : Un beau voyage Ã  travers le temps

«L'âme et l'esprit», un concert lyrique interculturel plein de couleurs, a été animé dimanche soir à Alger par le trio colombien, Monica Danilov et Hyalmar Mitrotti, accompagnés au piano par Sergei Sichkov, devant un public conquis, relativement nombreux. Accueilli à l'Auditorium Aïssa-Messaoudi de la radio algérienne, le trio a enchanté le public, 80 mn durant, avec une vingtaine de pièces composées par de grands noms de la musique classique et contemporaine, dans un mélange judicieux de registres musicaux, scindé en trois parties brillamment rendues par les voix lyriques, mezzo-soprano et basse chantante, de Monica Danilov et Hyalmar Mitrotti, respectivement.

Tiré de la musique classique universelle, de la variété française et du patrimoine colombien, le répertoire a constitué des pièces aux contextes historiques et artistiques de différentes époques, restituées, le temps d'un concert, aux spectateurs algérois qui ont pris part à ce «beau voyage à travers le temps», ont-ils estimé, accueillant le rendu des artistes dans des atmosphères solennelles.

Soutenus par l'accompagnement de Sergei Sichkov, pianiste virtuose aux origines russes, les deux vocalistes aux larges tessitures, ont d'abord interprété les extraits de l'Opéra Carmen de George Bizet, «Habanera», «Air de Toréador» et «Si tu m'aimes», enchaînant avec «La Périchole, Oh mon cher amant» de Jacques Offenbach et «Les Huguenots, Pif, Paf, Pouf» de Giacomo Meyerbeer, pour orner le silence et clore la première partie avec, «Gymnopédies» d'Erik Satie et «Senora Maria Rosa» de Efrain Orozco Morales. Hyalmar Mitrotti, aux origines italiennes, resituait au fur et à mesure le contexte de chaque pièce, par de courtes explications, données dans un ton de narrateur confirmé, permettant à l'assistance d'embarquer dans l'univers créatif de chaque compositeur et saisir ainsi les origines de son inspiration. Livrant une prestation de haute facture, le duo de chanteurs a ensuite changé de registre, rendant dans un élan de générosité les pièces, «Les feuilles mortes» de Jacques Prévert (auteur) et Joseph Kosma (compositeur), «Huri» (anonyme) et «Dis, quand reviendras-tu» de Barbara. «La vie en rose», «Hymne à l'amour», «Sous le ciel de Paris», «Mon dieu» et «Non, je ne regrette rien», d'Edith Piaf, suivies de «Quand on a que l'amour», «La valse à mille temps» et «Ne me quitte pas» de Jacques Brel, ont procuré le bonheur et le bien-être, à un public nostalgique qui a pris du plaisir à suivre ces chefs d'œuvre d'anthologie.

Brillants de technique et de maîtrise, la cantatrice et le baryton (également), en solos ou en duo, ont titillé des émotions figées dans le temps, sublimées par la quintessence de l'esprit artistique qui a consacré entre autres ressentis, la gaîté, l'amour, la romance, la joie, la mélancolie et le tourment, dans des variations modales et autres figures prodigieuses de l`harmonisation qui ont allié le génie créatif à la virtuosité. (APS)