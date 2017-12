AÃ¯ssa Rahmaoui, commissaire du festival internaitonal de musique andalouse et des musiques anciennes, invitÃ© de notre forum

Le Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes, FestivalAlgérie, revient cette semaine. Cette 12e édition, totalement dédiée au défunt cheikh Mustapha El-Hasard, sera marquée par la présence de la diva de la musique andalouse, Lila Borsali. La nouveauté, cette année, reste la participation, pour la première fois, de la Russie, de la Croatie et de l’Arménie.

Treize pays, au total, dont l’Algérie, prendront part à la 12e édition du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes, prévue du 20 au 25 décembre à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, le commissaire de ce rendez-vous musical, M. Aïssa Rahmaoui. S’il y a des nouveautés à noter, pour cette année, c’est bien la participation, pour la première fois, de la Russie, de la Croatie et de l’Arménie. Le programme, révélé par le commissaire du festival, promet d’être riche. Les amoureux de la musique andalouse pourront se délecter de ce genre musical interprété par les plus grands noms de la scène nationale, mais aussi découvrir les musiques anciennes d’autres pays comme la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Espagne, la France, le Pakistan, le Japon et le Madagascar . Les mélomanes auront à découvrir la troupe musicale croate, qui présentera un patrimoine propre à la Méditerranée, et l’orchestre russe, Quin. L’autre nouveauté , cette année, c’est la participation du ministère du Tourisme et de l’Artisanat. En marge des concerts, le hall de l’Opéra abritera une exposition-vente d’objets artisanaux (vannerie, céramique, habits traditionnels, bijoux... ). Cette édition sera marquée, par ailleurs, par la participation d’un invité de marque venu de Ghardaïa, le calligraphe Salah El-Magbad, qui aura à présenter l'exposition «Musique des lettres». Comme la précédente édition regroupera des master-classes. Les étudiants retenus bénéficieront d’une formation dans trois instruments andalous (le luth, l’alto et le rebab). La formation, qui se fera à travers des ateliers, permettra aux jeunes musiciens de se perfectionner. La formation sera couronnée par un concours, et la clôture du festival verra une représentation des étudiants bénéficiaires de la formation. À l’issue de la formation, les promotions seront baptisées aux noms d’artistes. Aussi pour le luth, la promotion portera le nom de Zouaoui Fergani, pour l’alto, Mustapha Kasdali, pour le rebab, Mustapha Belkhodja. Parmi les moments forts de cette édition, c’est l’hommage qui sera rendu à l’artiste Salima Madini, musicienne et doyenne des professeurs de musique, pour l’ensemble de sa carrière. Cette année, contrairement aux précédentes, c’est une femme artiste qui sera honorée. Il y a lieu de noter que cette 12e édition se distingue des autres par une forte participation des troupes artistiques. Enfin, il faut savoir que les enfants n’ont pas été oubliés, et que des espaces leur seront réservés.

Nora Chergui