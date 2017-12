Ligue Arabe, Opposition Ã  la dÃ©cision amÃ©ricaine sur El Qods : Mise sur pied dâ€™une dÃ©lÃ©gation ministÃ©rielle

La Ligue arabe (LA) a annoncé dimanche avoir mis sur pied une délégation ministérielle chargée de réagir à la décision américaine de reconnaître El Qods comme capitale d'Israël. La délégation aura pour fonction de répondre aux niveaux diplomatique et médiatique à «la décision dangereuse prise par les Etats-Unis de reconnaître El Qods comme capitale d'Israël», a déclaré dans un communiqué Mahmoud Afifi, porte-parole de la LA. Cette délégation réunit les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, de Palestine, d'Egypte, d'Arabie saoudite, du Maroc et des Emirats arabes unis (EAU), ainsi qu'Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la LA. M. Afifi a souligné que la délégation avait été formée suite aux consultations menées ces derniers jours par la Jordanie, en sa capacité de présidente du Conseil de la Ligue arabe et du Comité de l'Initiative de paix arabe. Il a ajouté que la délégation tiendrait sa première réunion à Amman, capitale de la Jordanie, en début de semaine prochaine. En dépit d'une forte opposition et des avertissements des Palestiniens et des pays musulmans en général, le président américain, Donald Trump, a annoncé le 6 décembre que les Etats-Unis reconnaissaient officiellement la ville sainte d'El Qods comme capitale d'Israël, et a ordonné le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers El Qods. Cette décision a suscité une condamnation générale et de nombreuses protestations de la part des pays musulmans partout dans le monde, et plus particulièrement des Palestiniens et des Etats arabes du Moyen-Orient. Les Palestiniens soutiennent, en effet, que El Qods-Est doit devenir la capitale de leur futur Etat indépendant. Israël s'est emparée de El Qods-Est en 1967 au cours de la Guerre des Six Jours, et a proclamé la ville d'El Qods capitale éternelle de l'Etat d'Israël en 1980. Cette déclaration n'a cependant jamais été reconnue par la communauté internationale, qui estime que le statut d'El Qods doit être déterminé à l'issue des négociations finales entre Israéliens et Palestiniens.(APS)