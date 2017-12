AssemblÃ©e des Etats membres de la CPI : la Palestine membre du bureau

L'Etat de Palestine a été élu par l'Assemblée des Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI), à sa Conférence des Nations unies à New York, en tant que membre du Bureau de l'Assemblée des Etats membres de la Cour, a annoncé la Mission permanente d'observation de l'Etat de Palestine auprès des Nations unies.

La mission a déclaré que cette élection intervient seulement deux ans après l'adhésion de l'Etat de Palestine au Statut de Rome qui lui a permis de devenir membre de la CPI en 2015. Cette résolution reflète la confiance que les Etats membres de la Cour accordent à l'Etat de Palestine, qui croient en sa capacité à assumer cette fonction et ses responsabilités, malgré sa récente adhésion. Selon la mission, l'Etat de Palestine a soumis une proposition qui a été adoptée par consensus dans lequel les Etats membres ont exprimé leur profonde préoccupation face aux tentatives d'intimidation afin d'empêcher la coopération avec la Cour, et souligne l'importance du soutien des pays qui coopèrent avec la Cour pour assurer la capacité de l'instance judiciaire à exercer ses pouvoirs pour punir les responsables des crimes les plus odieux et de rendre justice aux victimes. Dans le même contexte, la Mission a déclaré que le collectif des Etats membres de la CPI a instauré la compétence de la Cour sur le «crime d'agression», et a identifié une définition certifiée qui considère que l'occupation est un crime d'agression en elle-même.

Il est à noter que la ratification du «crime d’agression» par l'Etat de Palestine a été la cause de son entrée en vigueur, et a permis par là même de prendre la décision d'activer la compétence de la Cour à cet égard. L'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'ONU, l'ambassadeur Riyadh Mansour, a déclaré que l'élection de l'Etat de Palestine en tant que membre du Bureau de l'Assemblée des Etats membres de la CPI est une nouvelle étape pour renforcer les piliers de l'état de Palestine dans les instances internationales. (APS)