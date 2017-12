Prix Ã  l'importation : Hausse gÃ©nÃ©rale

Les prix à l’importation des marchandises par l’Algérie ont enregistré une hausse moyenne de 5% sur les neuf premiers mois de 2017 par rapport à la même période de l’année 2016, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). A l'exception des équipements agricoles, des produits bruts et des demi-produits, les prix à l'importation ont enregistré des hausses pour toutes les autres catégories de marchandises. Ainsi, les prix à l'importation ont grimpé pour les groupes, respectivement, d'alimentation, boissons et tabac (+9%), des biens de consommation (+5,7%), des équipements industriels (+3,7%) et des matières premières, énergie et lubrifiants (+2,1%). Par contre, les prix à l'importation ont baissé pour les équipements agricoles (-26,6%), les produits bruts (-8,4%) et les demi-produits (-5,2%). Pour rappel, durant les neuf premiers mois de 2017, les importations algériennes ont connu une légère baisse en s'établissant à 33,92 milliards de dollars (mds usd) contre 34,93 mds usd, soit un recul de 3%. Ainsi, les baisses des importations ont été constatées pour les biens d'équipements industriels en s'établissant à 10,45 mds usd (contre 11,54 mds usd de la même période de 2016), les demi-produits à 7,96 mds usd (contre 8,63 mds usd), et les produits bruts à 1,07 md usd (contre 1,18 md usd). Par contre, les importations ont augmenté pour les produits alimentaires qui se sont chiffrées à 6,5 mds usd (contre 6,1 mds usd), les produits énergie et lubrifiants à 1,15 md usd (contre 904 millions usd), les biens d'équipements agricoles à 474 millions usd (contre 359 millions usd), et les biens de consommation non alimentaires à 6,3 mds usd (contre 6,2 mds usd).